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17:57 29.09.2021

Президент Венецианской комиссии призывает незамедлительно создать Совет по этике в рамках судебной реформы

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Президент Венецианской комиссии призывает незамедлительно создать Совет по этике в рамках судебной реформы

Президент Венецианская комиссия Джанни Букиккио призывает безотлагательно создать Совет по этике в рамках проведения судебной реформы.

Речь об этом идет в заявлении президента ВК, обнародованного в среду на сайте Совета Европы.

Букиккио сообщил, что именно судебная реформа была в центре недавнего обмена мнениями с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметил, что "рреформа имеет решающее значение для будущего страны, в отношении которой в украинском обществе есть очень большие ожидания".

Так, президент ВК приветствовал принятие закона "О внесении изменений в закон о судебной системе и статусе судей" и в некоторые другие законы относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины".

"Это - центральная часть этой реформы, которая позволит воссоздать Высшую квалификационную комиссию судей, которая должна как можно скорее приступить к заполнению многочисленных судейских вакансий. Еще одна важная часть этой реформы - создание Совета по этике", - убежден Букиккио.

В этой связи он напомнил, что деятельность Совета по этике предусмотрена законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета юстиции и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета юстиции".

"Международные партнеры Украины уже выдвинули своих кандидатов в Совет по этике. Сейчас настоятельно необходимо, чтобы Совет судей Украины без дальнейших задержек сделал свои собственные назначения, которые необходимы для проведения реформы", - призвал президент ВК.

При этом он выразил убеждение, что "все заинтересованные органы должны воздерживаться от любых мер, действий, бездействия или процедур, приводящих к задержке создания Совета по этике, что может нанести непоправимый ущерб реализации независимой и эффективной судебной системы в Украине".

"Ответственность за проведение судебной реформы лежит на всех. Без Совета по этике не может быть независимого и пользующегося доверием Высшего судебного совета и, в свою очередь, не может быть надежной Высшей квалификационной комиссии судей. Я уверен, что украинские судьи понимают, что эта реформа необходима не только для репутации и авторитета украинской судебной системы, но и для Украины в целом и для всех граждан Украины. Я призываю их взять на себя ответственность и поддержать реформу. Я также призываю компетентные органы предпринять все необходимые шаги для создания Совета по этике и выполнения его задач эффективно и быстро", - заявил Букиккио.

Теги: #реформа #венецианская_комиссия #суд #букиккио
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