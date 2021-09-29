Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Песок и Золотого-4– штаб ООС

Российские наемники с начала суток два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С начала суток, 29 сентября, российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня. В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия", - сказано в сообщении в Facebook.

Кроме того, российские наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Пески, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.