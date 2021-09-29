События

17:28 29.09.2021

Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Песок и Золотого-4– штаб ООС

1 мин читать
Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Песок и Золотого-4– штаб ООС

Российские наемники с начала суток два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С начала суток, 29 сентября, российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня. В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия", - сказано в сообщении в Facebook.

Кроме того, российские наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Пески, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Теги: #всу #оос #обстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:27 29.09.2021
С начала суток российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

С начала суток российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

13:07 28.09.2021
На Донбассе получил огнестрельное ранение еще один украинский военнослужащий – штаб ООС

На Донбассе получил огнестрельное ранение еще один украинский военнослужащий – штаб ООС

07:11 28.09.2021
Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела вблизи с. Крымское

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела вблизи с. Крымское

07:30 27.09.2021
Российские наемники шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, один боец погиб, еще один ранен

Российские наемники шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, один боец погиб, еще один ранен

21:29 26.09.2021
Литва передаст для ВСУ Украины жилеты и пояса на сумму более EUR 677 тыс.

Литва передаст для ВСУ Украины жилеты и пояса на сумму более EUR 677 тыс.

19:46 26.09.2021
Бойцам ВСУ вскоре выплатят задолженности по зарплате

Бойцам ВСУ вскоре выплатят задолженности по зарплате

17:29 26.09.2021
На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен – штаб ООС

На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен – штаб ООС

07:19 26.09.2021
С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

17:13 25.09.2021
Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела позиций вблизи Марьинки

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела позиций вблизи Марьинки

07:23 25.09.2021
С начала текущих суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

С начала текущих суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент Венецианской комиссии призывает незамедлительно создать Совет по этике в рамках судебной реформы

УВКБ ООН направил более 200 тонн гуманитарного груза жителям оккупированной части Луганской области

Украина не получала официальных сигналов от Еврокомиссии об угрозе отмены безвиза - МИД

В ЕС идут дискуссии из-за злоупотреблений безвизом рядом стран, включая Украину – СМИ

Кабмин утвердил план мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Венецианской комиссии призывает незамедлительно создать Совет по этике в рамках судебной реформы

В Киеве скончался сын Сергея Параджанова

УВКБ ООН направил более 200 тонн гуманитарного груза жителям оккупированной части Луганской области

Украина не получала официальных сигналов от Еврокомиссии об угрозе отмены безвиза - МИД

САП обжалует оправдательный приговор руководителю "Государственной зерновой корпорации"

ВАКС оштрафовал главу ОАСК Вовка на 4,5 тыс. грн

В ЕС идут дискуссии из-за злоупотреблений безвизом рядом стран, включая Украину – СМИ

Разумков подписал закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине

Окружной админсуд Киева открыл производство против bihus.info по иску Порошенко - адвокат Головань

Кабмин утвердил план мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА