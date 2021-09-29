События

16:43 29.09.2021

УВКБ ООН направил более 200 тонн гуманитарного груза жителям оккупированной части Луганской области

1 мин читать
УВКБ ООН направил более 200 тонн гуманитарного груза жителям оккупированной части Луганской области

Через КПВВ "Счастье" на временно оккупированной территории проехали еще одиннадцать грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщае Государственная пограничная служба Украины.

"Грузовиками везли строительные материалы и медицинское оборудование. Общий вес гуманитарной помощи составил более 200 тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже 21-й гуманитарный груз, который пересек линию разграничения через КПВВ "Счастье" в сторону временно оккупированной части Луганской области, однако движение для граждан этим дорожным коридором до сих пор заблокировано со стороны оккупационных властей.

В ведомстве напомнили, что КПВВ построен в ноябре 2020 года, но за все время боевики не пропустили через гуманитарный коридор никого, кроме лиц, доставляющих гуманитарные грузы.

Теги: #госпогранслужба #гумпомощь #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:29 28.09.2021
Выступление Зеленского на Генассамблее ООН было одним из самых ожидаемых и имело мощный эффект - Ермак

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН было одним из самых ожидаемых и имело мощный эффект - Ермак

22:35 26.09.2021
Речь Зеленского на 76-й сессии ГА ООН была одной из сильнейших, считает Кулеба

Речь Зеленского на 76-й сессии ГА ООН была одной из сильнейших, считает Кулеба

12:34 25.09.2021
Три грузовика с гуманитарной помощью от МККК проследовали в ОРДЛО

Три грузовика с гуманитарной помощью от МККК проследовали в ОРДЛО

06:53 25.09.2021
Премьер Пакистана призвал к оказанию помощи Афганистану в связи с критической гуманитарной ситуацией

Премьер Пакистана призвал к оказанию помощи Афганистану в связи с критической гуманитарной ситуацией

17:25 24.09.2021
Зеленский видит потенциал Украины в формировании устойчивого снабжения пищевой продукцией

Зеленский видит потенциал Украины в формировании устойчивого снабжения пищевой продукцией

08:46 23.09.2021
Кулеба: Работа президента на ГА ООН подтвердила активную роль Украины на международной арене

Кулеба: Работа президента на ГА ООН подтвердила активную роль Украины на международной арене

07:55 23.09.2021
Главы МИД стран СБ ООН подчеркнули на встрече с Гутерришем необходимость оказания бесперебойного гуманитарного содействия Афганистану

Главы МИД стран СБ ООН подчеркнули на встрече с Гутерришем необходимость оказания бесперебойного гуманитарного содействия Афганистану

07:03 23.09.2021
Зеленский: ООН - это та самая "скорая помощь" для глобальных проблем человечества

Зеленский: ООН - это та самая "скорая помощь" для глобальных проблем человечества

00:37 23.09.2021
Зеленский призвал оживить устав ООН ради единства и обеспечения равенства прав всех народов

Зеленский призвал оживить устав ООН ради единства и обеспечения равенства прав всех народов

00:25 23.09.2021
Выдача российских паспортов украинцам на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву - Зеленский

Выдача российских паспортов украинцам на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву - Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в Госдуму РФ

Президент Венецианской комиссии призывает незамедлительно создать Совет по этике в рамках судебной реформы

Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Песок и Золотого-4– штаб ООС

Украина не получала официальных сигналов от Еврокомиссии об угрозе отмены безвиза - МИД

В ЕС идут дискуссии из-за злоупотреблений безвизом рядом стран, включая Украину – СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в Госдуму РФ

Украина и Турция подписали меморандум о строительстве совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации БПЛА

Президент Израиля посетит Украину с первым государственным визитом 5-7 октября - посольство

Президент Венецианской комиссии призывает незамедлительно создать Совет по этике в рамках судебной реформы

В Киеве скончался сын Сергея Параджанова

Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Песок и Золотого-4– штаб ООС

Украина не получала официальных сигналов от Еврокомиссии об угрозе отмены безвиза - МИД

САП обжалует оправдательный приговор руководителю "Государственной зерновой корпорации"

ВАКС оштрафовал главу ОАСК Вовка на 4,5 тыс. грн

В ЕС идут дискуссии из-за злоупотреблений безвизом рядом стран, включая Украину – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА