УВКБ ООН направил более 200 тонн гуманитарного груза жителям оккупированной части Луганской области

Через КПВВ "Счастье" на временно оккупированной территории проехали еще одиннадцать грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщае Государственная пограничная служба Украины.

"Грузовиками везли строительные материалы и медицинское оборудование. Общий вес гуманитарной помощи составил более 200 тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже 21-й гуманитарный груз, который пересек линию разграничения через КПВВ "Счастье" в сторону временно оккупированной части Луганской области, однако движение для граждан этим дорожным коридором до сих пор заблокировано со стороны оккупационных властей.

В ведомстве напомнили, что КПВВ построен в ноябре 2020 года, но за все время боевики не пропустили через гуманитарный коридор никого, кроме лиц, доставляющих гуманитарные грузы.