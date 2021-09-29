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16:30 29.09.2021

Украина не получала официальных сигналов от Еврокомиссии об угрозе отмены безвиза - МИД

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Украина не получала официальных сигналов от Еврокомиссии об угрозе отмены безвиза - МИД

Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Вопрос безвиза время от времени всплывает как в европейской, так и украинской медиа-среде. Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких причин для такого решения нет и быть не может", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Спикер напомнил, что 4 августа Еврокомиссия опубликовала четвертый доклад об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности Украиной, анализировались 2020 год и первая половина 2021 года.

"Документ содержит положительную оценку соблюдения нашим государством критериев безвизового режима. Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства. МИД Украины уже предложило отдельным странам-членам ЕС и Европейской комиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства. Мы ожидаем, что такие экспертные консультации состоятся в ближайшее время", - отметил он.

Николенко добавил, что одновременно Украина завершает подготовку национального доклада о выполнении условий визовой либерализации с ЕС, где проинформирует европейских партнеров о работе над рекомендациями Еврокомиссии.

"Украина не является государством с высоким миграционным риском, а сотрудничество с ЕС в сфере реадмиссии как одним из ключевых факторов для нормального функционирования безвиза происходит на должном уровне", - подчеркнул он.

Теги: #ес #безвиз #николенко #мид
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