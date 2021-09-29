События

16:20 29.09.2021

САП обжалует оправдательный приговор руководителю "Государственной зерновой корпорации"

1 мин читать
САП обжалует оправдательный приговор руководителю "Государственной зерновой корпорации"

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) готовит апелляционную жалобу на приговор Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) от 29 сентября, которым руководитель ОАО "Государственная зерновая корпорация Украины" (ГЗКУ) и два директора других обществ признаны невиновными в растрате более 88 млн грн средств корпорации.

"Прокурор САП не соглашается с указанным решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции", - сообщается на странице прокуратуры в Facebook в среду.

Как сообщалось, руководитель ГЗКУ в 2015 году подписал два договора о поставке кукурузы с ОАО "Рокитнянский комбинат хлебопродуктов" и ОАО "Василькивхлибпродукт", а в дальнейшем дал указание на перечисление средств в сумме почти 50 млн грн и 38,5 млн грн соответственно в качестве предоплаты на выполнение договоров. Однако указанный в них товар отсутствовал на предприятиях, а руководитель корпорации не собирался выполнять договора. Корпорация потеряла более 88 млн грн, которые были использованы третьими лицами на удовлетворение своих потребностей.

Руководители трех обществ обвиняются в растрате этих средств путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины). На заседании ВАКС 18 ноября 2019 года прокурор САП объявил обвинительный акт.

 

Теги: #гзку #сап #вакс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:52 29.09.2021
ВАКС оштрафовал главу ОАСК Вовка на 4,5 тыс. грн

ВАКС оштрафовал главу ОАСК Вовка на 4,5 тыс. грн

15:48 28.09.2021
НАБУ и САП проводят обыски в Харькове

НАБУ и САП проводят обыски в Харькове

04:46 21.09.2021
В суд направлено дело в отношении экс-начальника финансовой службы воинской части Сумской области, обвиняемого в завладении 4 млн грн

В суд направлено дело в отношении экс-начальника финансовой службы воинской части Сумской области, обвиняемого в завладении 4 млн грн

09:26 13.09.2021
ВАКС утвердил соглашение между прокурором и директорами фирм, причастных к злоупотреблениям на работах по предотвращению затопления шахт

ВАКС утвердил соглашение между прокурором и директорами фирм, причастных к злоупотреблениям на работах по предотвращению затопления шахт

11:45 08.09.2021
Глава ВАКС: можно сказать, что неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой

Глава ВАКС: можно сказать, что неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой

10:19 08.09.2021
Глава ВАКС: мы не стремимся к овациям, но неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой

Глава ВАКС: мы не стремимся к овациям, но неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой

10:11 08.09.2021
Штат ВАКС укомплектован, оттока судей нет – глава суда

Штат ВАКС укомплектован, оттока судей нет – глава суда

09:55 08.09.2021
Глава ВАКС ожидает прозрачного конкурса по избранию руководителя САП

Глава ВАКС ожидает прозрачного конкурса по избранию руководителя САП

09:36 08.09.2021
Рассмотрение КС представления о конституционности ВАКС не отражается на работе судей – глава суда

Рассмотрение КС представления о конституционности ВАКС не отражается на работе судей – глава суда

09:29 08.09.2021
За два года работы ВАКС судьи больше 10 раз заявляли о давлении и вмешательстве в их деятельность – глава суда

За два года работы ВАКС судьи больше 10 раз заявляли о давлении и вмешательстве в их деятельность – глава суда

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

УВКБ ООН направил более 200 тонн гуманитарного груза жителям оккупированной части Луганской области

Украина не получала официальных сигналов от Еврокомиссии об угрозе отмены безвиза - МИД

В ЕС идут дискуссии из-за злоупотреблений безвизом рядом стран, включая Украину – СМИ

Кабмин утвердил план мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма

Политзаключенного крымчанина Газиева избили в российской больнице после микроинсульта - омбудсмен

ПОСЛЕДНЕЕ

УВКБ ООН направил более 200 тонн гуманитарного груза жителям оккупированной части Луганской области

Украина не получала официальных сигналов от Еврокомиссии об угрозе отмены безвиза - МИД

В ЕС идут дискуссии из-за злоупотреблений безвизом рядом стран, включая Украину – СМИ

Разумков подписал закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине

Окружной админсуд Киева открыл производство против bihus.info по иску Порошенко - адвокат Головань

Кабмин утвердил план мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма

Вузы Украины отмечают рост числа иностранных студентов несмотря на COVID-19

Почти 200 млн грн выплатят столичным педагогам к профессиональному празднику - КГГА

Заморозки на почве и местами в воздухе ожидаются в Украине, кроме западных областей

СБУ сообщила о подозрении одному из убийц украинского спецназовца в Ривненской области в 2016 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА