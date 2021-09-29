САП обжалует оправдательный приговор руководителю "Государственной зерновой корпорации"
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) готовит апелляционную жалобу на приговор Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) от 29 сентября, которым руководитель ОАО "Государственная зерновая корпорация Украины" (ГЗКУ) и два директора других обществ признаны невиновными в растрате более 88 млн грн средств корпорации.
"Прокурор САП не соглашается с указанным решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции", - сообщается на странице прокуратуры в Facebook в среду.
Как сообщалось, руководитель ГЗКУ в 2015 году подписал два договора о поставке кукурузы с ОАО "Рокитнянский комбинат хлебопродуктов" и ОАО "Василькивхлибпродукт", а в дальнейшем дал указание на перечисление средств в сумме почти 50 млн грн и 38,5 млн грн соответственно в качестве предоплаты на выполнение договоров. Однако указанный в них товар отсутствовал на предприятиях, а руководитель корпорации не собирался выполнять договора. Корпорация потеряла более 88 млн грн, которые были использованы третьими лицами на удовлетворение своих потребностей.
Руководители трех обществ обвиняются в растрате этих средств путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины). На заседании ВАКС 18 ноября 2019 года прокурор САП объявил обвинительный акт.