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15:04 29.09.2021

Окружной админсуд Киева открыл производство против bihus.info по иску Порошенко - адвокат Головань

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Окружной админсуд Киева открыл производство против bihus.info по иску Порошенко - адвокат Головань

Окружной административный суд города Киева постановил открыть производство по административному делу по иску пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко против общественной организации "Том 14", где истец требует обнародовать т.н. "пленки Медведчука" в первоначальном виде.

Как сообщается на сайте "Евросолидарности" в среду, об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань. Также на сайте приведены сканы соответствующего постановления суда.

"Bihus.info - ответчик в административном процессе. После многомесячных "танцев с бубном" украинская "административная Фемида" вынужденно открыла производство по административному делу по нашему иску к bihus.info (настоящее название - общественная организация "Том 14"), где мы требуем обнародования т.н. "пленок Медведчука" в их первоначальном виде", - написал Головань в сети Facebook.

Он подчеркнул, что ни одно из опубликованных ответчиком видео "таким обнародованием считаться не может, поскольку представляет собой смонтированный видеофайл, а настоящий вид переданных bihus.info властными заказчиками файлов засвечены на тех же видео. Это аудиофайлы, имена которых содержат номера телефонов. Мы требуем обнародования именно этих файлов, именно в таком виде", - сказал адвокат.

Головань также отметил, что на этапе открытия производства суд пытался защитить bihus.info.

Теги: #адвокат #bihusinfo #порошенко #суд
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