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14:35 29.09.2021

Кабмин утвердил план мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма

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Кабмин утвердил план мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма

Кабинет министров на заседании в среду утвердил план мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма.

План предусматривает проведение систематического мониторинга и документирования нарушений Россией, как государством-оккупантом, прав и свобод человека и законных интересов граждан Украины и юридических лиц а оккупированном Крыму, а также гуманитарного права, в частности, изменения государством-оккупантом демографического состава населения временно оккупированных территорий.

Также план предусматривает: создание госучреждения "Украинский национальный центр развития мира" для сбора доказательной базы нарушений России, связанных с оккупацией и вооруженной агрессией; ведение учета нанеченных государству, а также физическим и юридическим лицам убытков вследствие вооруженной агрессии России.

Пан предусматривает также ряд мер, которые необходимо будет реализовать после принятия закона "Об основах государственной политики переходного периода".

"Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма. Как было отмечено, "Крымская платформа" - это не разовое мероприятие. Мы принимаем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыму постоянно была в мировой повестке дня", - сказал на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: #крым #стратегия #кабмин
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