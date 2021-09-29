События

12:07 29.09.2021

Почти 200 млн грн выплатят столичным педагогам к профессиональному празднику - КГГА

1 мин читать
Почти 200 млн грн выплатят столичным педагогам к профессиональному празднику - КГГА

Ко Дню работников образования столичным педагогам выплатят дополнительные премии, общая сумма материального поощрения составит 198,8 млн грн, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский.

"Наша столица является одним из шести регионов, где педагогам выплачивают максимальные надбавки. Все работники 428 киевских школ получат дополнительные премии к празднику", - цитирует Мондриевского пресс-служба КГГА.

По его словам, для премий педагогическому составу предусмотрено 153,2 млн грн и 45,6 млн грн для других работников школ.

Он добавил, что в целом только в этом году более 800 педагогов получат различные награды и отличия. Это и отличия Киевского городского головы и Киевской городской государственной администрации, а также Министерства образования и науки Украины.

Теги: #педагоги #кгга #образование #премии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:32 28.09.2021
Поворозник подает в суд на бывшего советника Киевского городского головы

Поворозник подает в суд на бывшего советника Киевского городского головы

13:39 28.09.2021
КГГА ищет пути инвестирования в добычу газа для нужд "Киевтеплоэнерго"

КГГА ищет пути инвестирования в добычу газа для нужд "Киевтеплоэнерго"

17:58 24.09.2021
Киевские острова принадлежат громаде, передавать их в частную собственность запрещено - КГГА

Киевские острова принадлежат громаде, передавать их в частную собственность запрещено - КГГА

13:17 23.09.2021
Крищенко назначен замглавы КГГА

Крищенко назначен замглавы КГГА

11:09 23.09.2021
Власти Киева должны быть привлечены к контролю за восстановлением костела Св. Николая - замглавы КГГА

Власти Киева должны быть привлечены к контролю за восстановлением костела Св. Николая - замглавы КГГА

14:45 22.09.2021
Минздрав введет обязательную вакцинацию от COVID-19 госчиновников и в образовании - премьер

Минздрав введет обязательную вакцинацию от COVID-19 госчиновников и в образовании - премьер

14:06 21.09.2021
Минкульт не заключил охранный договор на Гостиный двор в Киеве – КГГА

Минкульт не заключил охранный договор на Гостиный двор в Киеве – КГГА

12:32 21.09.2021
Дело сотрудников департамента соцполитики КГГА пойдет в суд – прокуратура

Дело сотрудников департамента соцполитики КГГА пойдет в суд – прокуратура

17:10 17.09.2021
Талибы разрешили обучающимся и учителям мужского пола вернуться в школы

Талибы разрешили обучающимся и учителям мужского пола вернуться в школы

15:19 17.09.2021
Более половины учебных заведений Киевщины может прекратить работу из-за низкого уровня вакцинации преподавателей – ОГА

Более половины учебных заведений Киевщины может прекратить работу из-за низкого уровня вакцинации преподавателей – ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Политзаключенного крымчанина Газиева избили в российской больнице после микроинсульта - омбудсмен

В Украине вспоминают жертв трагедии в Бабьем Яру – исполняется 80 лет с начала массовых расстрелов

Зеленский: сохранить память о трагедии Бабьего Яра – наш долг перед будущими поколениями

В Украине за сутки зафиксировано 9 666 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 3 289 человек, 217 умерло – Минздрав

С начала суток российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Заморозки на почве и местами в воздухе ожидаются в Украине, кроме западных областей

СБУ сообщила о подозрении одному из убийц украинского спецназовца в Ривненской области в 2016 году

Политзаключенного крымчанина Газиева избили в российской больнице после микроинсульта - омбудсмен

ЕСПЧ рассматривает дело о манипуляциях с отбором судей Верховного суда, сообщает ЦПК

В Украине вспоминают жертв трагедии в Бабьем Яру – исполняется 80 лет с начала массовых расстрелов

Зеленский: сохранить память о трагедии Бабьего Яра – наш долг перед будущими поколениями

В Швеции снимают почти все коронавирусные ограничения - СМИ

Расследование "дела Семенченко" о теракте и контрабанде товаров военного назначения завершено – Офис генпрокурора

Парламент Туркменистана наградил Бердымухамедова медалью "Отважный туркмен"

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 132 тыс. человек – Минздрав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА