Почти 200 млн грн выплатят столичным педагогам к профессиональному празднику - КГГА

Ко Дню работников образования столичным педагогам выплатят дополнительные премии, общая сумма материального поощрения составит 198,8 млн грн, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский.

"Наша столица является одним из шести регионов, где педагогам выплачивают максимальные надбавки. Все работники 428 киевских школ получат дополнительные премии к празднику", - цитирует Мондриевского пресс-служба КГГА.

По его словам, для премий педагогическому составу предусмотрено 153,2 млн грн и 45,6 млн грн для других работников школ.

Он добавил, что в целом только в этом году более 800 педагогов получат различные награды и отличия. Это и отличия Киевского городского головы и Киевской городской государственной администрации, а также Министерства образования и науки Украины.