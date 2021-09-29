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11:54 29.09.2021

Заморозки на почве и местами в воздухе ожидаются в Украине, кроме западных областей

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Заморозки на почве и местами в воздухе ожидаются в Украине, кроме западных областей

В ближайшие двое суток территория Украины останется в зоне влияния северного антициклона, сохранится сухая и прохладная погода, в большинстве областей, кроме запада, ночью на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки, сообщил Укргидрометцентр.

В четверг без осадков, лишь на крайнем западе днем местами небольшой дождь.

Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-8° тепла, в Украине, кроме западных областей и побережья морей, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 11-16°, на Закарпатье до 19°.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 сентября самая высокая температура днем была 25,8 в 2016г., самая низкая ночью -2,9 в 1881 году.

В пятницу, 1 октября, в Украине без осадков, только на крайнем западе страны местами дождь.

Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-8° тепла, в Украине, кроме западных областей и побережья морей, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°; днем 10-15° тепла, на Закарпатье до 18°.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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