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11:34 29.09.2021

СБУ сообщила о подозрении одному из убийц украинского спецназовца в Ривненской области в 2016 году

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СБУ сообщила о подозрении одному из убийц украинского спецназовца в Ривненской области в 2016 году

По материалам контрразведки СБУ сообщено о подозрении в государственной измене агенту ФСБ РФ, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что злоумышленник входил в состав так называемой "боевой двойки", которая в 2016 году осуществила убийство украинского спецназовца в Ривненской области. Подозреваемый скрыто переправил из РФ оружие для совершения преступления.

Другой участник группы был задержан в ноябре 2016 года при попытке пересечения госграницы Украины. Суд признал его виновным в совершении уголовного преступления и назначил наказание в виде 12 лет заключения.

По данным следствия, двое украинских граждан были завербованы представителями ФСБ РФ для выполнения разведывательно-диверсионных задач в ущерб государственной безопасности Украины.

Установлено, что в апреле 2016 они прибыли из РФ на территорию нашей страны для сбора информации о военнослужащих Вооруженных сил Украины и работниках отечественных оборонных предприятий. Полученную информацию агенты передавали своим "кураторам".

Впоследствии участники группы получили задание и осуществили убийство украинского офицера военного подразделения спецназначения.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ, продолжается досудебное расследование.

Теги: #сбу #агент #госизмена #подозрение
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