СБУ сообщила о подозрении одному из убийц украинского спецназовца в Ривненской области в 2016 году
По материалам контрразведки СБУ сообщено о подозрении в государственной измене агенту ФСБ РФ, сообщает пресс-центр СБУ.
Установлено, что злоумышленник входил в состав так называемой "боевой двойки", которая в 2016 году осуществила убийство украинского спецназовца в Ривненской области. Подозреваемый скрыто переправил из РФ оружие для совершения преступления.
Другой участник группы был задержан в ноябре 2016 года при попытке пересечения госграницы Украины. Суд признал его виновным в совершении уголовного преступления и назначил наказание в виде 12 лет заключения.
По данным следствия, двое украинских граждан были завербованы представителями ФСБ РФ для выполнения разведывательно-диверсионных задач в ущерб государственной безопасности Украины.
Установлено, что в апреле 2016 они прибыли из РФ на территорию нашей страны для сбора информации о военнослужащих Вооруженных сил Украины и работниках отечественных оборонных предприятий. Полученную информацию агенты передавали своим "кураторам".
Впоследствии участники группы получили задание и осуществили убийство украинского офицера военного подразделения спецназначения.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ, продолжается досудебное расследование.