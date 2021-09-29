В Украине вспоминают жертв трагедии в Бабьем Яру – исполняется 80 лет с начала массовых расстрелов

В Украине вспоминают жертв массовых расстрелов мирного населения в Бабьем Яру.

"Сегодня исполняется 80 лет с начала массовых расстрелов мирного населения оккупированного нацистами Киева в урочище Бабий Яр. Это событие стало не только ужасным символом Холокоста, но и примером страшных последствий, к которым привела политика нацистского режима", - говорится в обращении председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова по случаю Дня памяти трагедии Бабьего Яра, сообщает пресс-служба парламента.

"Мы не в состоянии изменить ход истории, но мы можем и должны не забывать о погибших. Ведь пока мы их помним, до тех пор они живут в наших сердцах. И каждый из нас должен сделать все, чтобы не допустить повторения тех страшных событий в будущем", - отметил глава Верховной Рады.

В Министерстве иностранных дел Украины убеждены, что международная солидарность, объединение во имя сохранения и утверждения общечеловеческих ценностей, предотвращение дискриминации по любому признаку станут надежными гарантиями того, что таких трагедий, как в Бабьем Яру, больше никогда не повторятся.

"В советское время трагедию Бабьего Яра замалчивали, обходили, пытались стереть из народной памяти. Независимое Украинское государство во взаимодействии с мировым еврейским сообществом и международными партнерами восстанавливает историческую справедливость - годовщина трагедии Бабьего Яра традиционно отмечаются в нашей стране на государственном уровне", - говорится в комментарии МИД Украины по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру.

В МИД призвали международных партнеров присоединиться к коммеморативным мероприятиям в Бабьем Яру и усилиям по восстановлению и утверждения исторической правды и справедливости.

"Верим, что именно международная солидарность, объединение во имя сохранения и утверждения общечеловеческих ценностей, предотвращение дискриминации по любому признаку станут надежными гарантиями того, что подобные трагедии человечества больше никогда не повторятся", - подчеркнули в МИД.

В свою очередь Служба безопасности Украины публикует воспоминания киевлян о событиях в Бабьем Яру.