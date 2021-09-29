События

11:04 29.09.2021

В Украине вспоминают жертв трагедии в Бабьем Яру – исполняется 80 лет с начала массовых расстрелов

2 мин читать
В Украине вспоминают жертв трагедии в Бабьем Яру – исполняется 80 лет с начала массовых расстрелов

В Украине вспоминают жертв массовых расстрелов мирного населения в Бабьем Яру.

"Сегодня исполняется 80 лет с начала массовых расстрелов мирного населения оккупированного нацистами Киева в урочище Бабий Яр. Это событие стало не только ужасным символом Холокоста, но и примером страшных последствий, к которым привела политика нацистского режима", - говорится в обращении председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова по случаю Дня памяти трагедии Бабьего Яра, сообщает пресс-служба парламента.

"Мы не в состоянии изменить ход истории, но мы можем и должны не забывать о погибших. Ведь пока мы их помним, до тех пор они живут в наших сердцах. И каждый из нас должен сделать все, чтобы не допустить повторения тех страшных событий в будущем", - отметил глава Верховной Рады.

В Министерстве иностранных дел Украины убеждены, что международная солидарность, объединение во имя сохранения и утверждения общечеловеческих ценностей, предотвращение дискриминации по любому признаку станут надежными гарантиями того, что таких трагедий, как в Бабьем Яру, больше никогда не повторятся.

"В советское время трагедию Бабьего Яра замалчивали, обходили, пытались стереть из народной памяти. Независимое Украинское государство во взаимодействии с мировым еврейским сообществом и международными партнерами восстанавливает историческую справедливость - годовщина трагедии Бабьего Яра традиционно отмечаются в нашей стране на государственном уровне", - говорится в комментарии МИД Украины по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру.

В МИД призвали международных партнеров присоединиться к коммеморативным мероприятиям в Бабьем Яру и усилиям по восстановлению и утверждения исторической правды и справедливости.

"Верим, что именно международная солидарность, объединение во имя сохранения и утверждения общечеловеческих ценностей, предотвращение дискриминации по любому признаку станут надежными гарантиями того, что подобные трагедии человечества больше никогда не повторятся", - подчеркнули в МИД.

В свою очередь Служба безопасности Украины публикует воспоминания киевлян о событиях в Бабьем Яру.

Теги: #бабий_яр #рада #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:04 29.09.2021
Зеленский: сохранить память о трагедии Бабьего Яра – наш долг перед будущими поколениями

Зеленский: сохранить память о трагедии Бабьего Яра – наш долг перед будущими поколениями

07:00 29.09.2021
29 сентября: Какой сегодня праздник

29 сентября: Какой сегодня праздник

21:59 28.09.2021
Разумков считает, что исправить юридическую коллизию в законопроекте о деолигархизации можно благодаря президентскому вето

Разумков считает, что исправить юридическую коллизию в законопроекте о деолигархизации можно благодаря президентскому вето

14:11 28.09.2021
Если саммит "Нормандской четверки" пройдет при участии Меркель, решения и обязательства останутся актуальными для нового правительства Германии - Кулеба

Если саммит "Нормандской четверки" пройдет при участии Меркель, решения и обязательства останутся актуальными для нового правительства Германии - Кулеба

13:51 28.09.2021
Кулеба призвал Венгрию не "раскручивать эмоции" в связи с кризисом из-за подписания соглашения с "Газпромом"

Кулеба призвал Венгрию не "раскручивать эмоции" в связи с кризисом из-за подписания соглашения с "Газпромом"

11:22 28.09.2021
МИД Украины вызывает посла Венгрии из-за соглашения с "Газпромом" – Николенко

МИД Украины вызывает посла Венгрии из-за соглашения с "Газпромом" – Николенко

16:53 27.09.2021
В МЦ "Бабий Яр" обеспокоены отсутствием упоминания о евреях на памятных монетах, посвященных 80-й годовщине Холокоста

В МЦ "Бабий Яр" обеспокоены отсутствием упоминания о евреях на памятных монетах, посвященных 80-й годовщине Холокоста

15:50 27.09.2021
В МИД назвали "безосновательными инсинуациями" заявления Лукашенко об американских базах в Украине

В МИД назвали "безосновательными инсинуациями" заявления Лукашенко об американских базах в Украине

14:07 27.09.2021
Киев разочарован решением Будапешта подписать контракт с РФ на поставку газа в обход Украины, переносит заседание межправкомиссии и обратится в ЕК – МИД

Киев разочарован решением Будапешта подписать контракт с РФ на поставку газа в обход Украины, переносит заседание межправкомиссии и обратится в ЕК – МИД

12:20 27.09.2021
В годовщину трагедии в Бабьем Яру в столице пройдет перформанс со стихами

В годовщину трагедии в Бабьем Яру в столице пройдет перформанс со стихами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: сохранить память о трагедии Бабьего Яра – наш долг перед будущими поколениями

В Украине за сутки зафиксировано 9 666 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 3 289 человек, 217 умерло – Минздрав

С начала суток российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

НАБУ и САП проводят обыски в Харькове

СБУ объявила подозрение еще трем лицам, причастным к "партии Шария"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Швеции снимают почти все коронавирусные ограничения - СМИ

Расследование "дела Семенченко" о теракте и контрабанде товаров военного назначения завершено – Офис генпрокурора

Парламент Туркменистана наградил Бердымухамедова медалью "Отважный туркмен"

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 132 тыс. человек – Минздрав

США обвинили Россию в срыве совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения

В Украине за сутки зафиксировано 9 666 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 3 289 человек, 217 умерло – Минздрав

Cенаторы США представили законопроект, обязывающий сообщать о вымогательствах и кибератаках

С начала суток российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

КНДР заявляет, что испытала гиперзвуковую ракету

Трамп говорил Путину на G20 в 2019 году, что при журналистах будет вынужден жестко высказываться о России

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА