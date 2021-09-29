В Швеции снимают почти все коронавирусные ограничения - СМИ

В Швеции со среды отменяют почти все меры, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, в частности теперь посещать кафе и рестораны, а также общественные мероприятия можно без ограничений, сообщает издание The Local.

По данным The Local, отменяется правило соблюдения дистанции между столиками в общественных заведениях, а также на допустимое количество посетителей в барах и ресторанах. Ранее группам в заведениях необходимо было соблюдать друг от друга дистанцию не менее метра. Более того, в помещении разрешалось находиться группой не более восьми человек.

Как отмечается, отменили правила на посещение мероприятий, в том числе концертов и крупных спортивных мероприятий. Также для прохода на мероприятие не требуется предоставить отрицательный результат теста на коронавирус или доказательство о вакцинации от COVID-19. До этого максимальное допустимое число людей на мероприятии в помещении составляло 300 человек, а на открытом воздухе - 3 тыс. человек. Также не более 50 лиц могли присутствовать на частном мероприятии, организованном в арендованном помещении.

Более того, сняты рекомендации на работу из дома, которые действовали с весны 2020 года. Со среды работникам рекомендуют постепенно возвращаться на свои рабочие места. При этом, в случае, если у работника есть симптомы, ему по-прежнему следует работать из дома и сдать тест на COVID-19.

Больше не действуют рекомендации избегать скоплений людей и проводить встречи на улице, а не в помещениях.

При этом лица, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, по-прежнему должны соблюдать социальное дистанцирование с людьми не из близкого круга общения и избегать контактов с лицами в группе риска и людьми старше 70 лет. По-прежнему остается в силе и рекомендация оставаться дома, сдавать тесты на коронавирус и избегать контактов в случае проявления симптомов COVID-19.

В Швеции с начала пандемии COVID-19 выявили более 1,15 млн заражений, 14,8 тыс. инфицированных скончались.