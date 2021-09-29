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08:43 29.09.2021

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 132 тыс. человек – Минздрав

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В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 132 тыс. человек – Минздрав

За минувшие сутки иммунизировано 132 246 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"132 246 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 28 сентября 2021. Одну дозу получили 75 188 человек полностью иммунизированы – 57 058 человек", – сказано в сообщении утром в среду.

Отмечается, что в течение суток работало 933 мобильные бригады, 3 219 пунктов прививки, 370 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 6 926 719 человек, из них получили одну дозу – 6 926 717 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 565 270 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"В целом сделано 12 491 987 прививок", - подытожили в пресс-службе ведомства.

 

Теги: #вакцинация #коронавирус
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