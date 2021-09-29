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08:32 29.09.2021

США обвинили Россию в срыве совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения

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США обвинили Россию в срыве совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения

США выразили сожаление тем, что Россия заблокировала проведение ежегодного совещания ОБСЕ по реализации человеческого измерения с целью избежать критики в нарушении прав человека.

Конференция должна была открыться 27 сентября в Варшаве.

"К сожалению, конференция(...) не была созвана из-за решения российского правительства заблокировать встречу. Мы глубоко сожалеем об этой попытке российского правительства заблокировать проверку ухудшающейся ситуации с правами человека в стране", - говорится в распространенном заявлении американского госдепа.

В нем отмечается: "Мы будем и впредь настоятельно призывать Россию выполнять свои обязательства, которые включают гарантии защиты основных свобод и предоставление гражданам возможности привлекать свои правительства к ответственности, в том числе посредством свободных и справедливых выборов".

Теги: #россия #обсе #госдеп_сша
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