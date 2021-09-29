В Украине за сутки зафиксировано 9 666 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 3 289 человек, 217 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 9 666 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 3 289 человек, 217 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 28 сентября 2021 в Украине зафиксировано 9666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 953, медработников - 204). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 2 855 человек; летальных случаев - 217; выздоровели – 3 281 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 28 сентября зафиксировано 6 552 новых случая заболевания СOVID-19, 21 сентября зафиксировано 5 159 новых случаев заболевания, 27 сентября зафиксировано 3 007 новых случаев заболевания СOVID-19, 26 сентября зафиксировано 4 647 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 сентября зафиксировано 8 267 новых случаев заболевания СOVID-19, 24 сентября зафиксировано 9 058 новых случаев заболевания СOVID-19, 23 сентября зафиксировано 7 866 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 411 622 человека, выздоровело 2 251 352 человека, летальных случаев - 56 080.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.