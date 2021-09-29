События

08:11 29.09.2021

Cенаторы США представили законопроект, обязывающий сообщать о вымогательствах и кибератаках

2 мин читать
Cенаторы США представили законопроект, обязывающий сообщать о вымогательствах и кибератаках

Высокопоставленные сенаторы в комитете национальной безопасности США внесли законопроект, обязывающий компании уведомлять федеральное правительство о кибератаках и выплатах хакерам, сообщает CNN.

Законопроект, предложенный председателем комитета по нацбезопасности и правительственным делам Гэри Питерсом и высокопоставленным членом сената Робом Портманом, требует, чтобы владельцы и операторы критически важных инфраструктур в течение 72 часов сообщали в Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA), если они подвергаются кибератакам.

Некоммерческие организации, предприятия с более чем 50 сотрудниками, а также органы государственной власти и местного самоуправления должны будут уведомить федеральное правительство в течение 24 часов, если они выплатят выкуп вымогателям.

"Когда организации, такие как владельцы и операторы критической инфраструктуры, становятся жертвами сетевых нарушений или платят хакерам за разблокировку своих систем, они должны уведомить федеральное правительство, чтобы мы могли предупредить других, подготовиться к потенциальным последствиям и помочь предотвратить другие широко распространенные атаки", - заявил Питерс.

Законопроект предоставит CISA полномочия вызывать в суд организации, которые не сообщают об инцидентах в сфере кибербезопасности или платежах вымогателям.

Также, согласно документу, CISA должно запустить программу, которая будет предупреждать организации об уязвимостях, которыми пользуются вымогатели. Директору CISA Джен Истерли поручено создать целевую группу для предотвращения и пресечения атак вымогателей.

Ранее во время своего слушания в Конгрессе Истерли призвала компании сообщать о кибератаках, чтобы помочь жертвам взломов, а также анализировать информацию и делиться ею.

"Мы абсолютно согласны с тем, что давно пора принять законодательство о сообщениях по кибер-инцидентам, и мы рады работать с вами над этим", - сказала Истерли на прошлой неделе.

За последние месяцы США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа. При этом власти страны приписывали ряд из них хакерам из России.

Администрация президента США Джо Байдена сделала реагирование на угрозы кибербезопасности ключевым приоритетом. В мае Байден подписал исполнительный указ, направленный на укрепление федеральной кибербезопасности.

Теги: #сша #законопроект #кибератаки #сенаторы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:04 29.09.2021
Трамп говорил Путину на G20 в 2019 году, что при журналистах будет вынужден жестко высказываться о России

Трамп говорил Путину на G20 в 2019 году, что при журналистах будет вынужден жестко высказываться о России

18:44 28.09.2021
Глава Пентагона признаёт, что военные США неверно оценивали ситуацию в Афганистане

Глава Пентагона признаёт, что военные США неверно оценивали ситуацию в Афганистане

07:44 28.09.2021
"Дочка" Schlumberger выплатит $1,4 млн за поставки оборудования "Газпром нефть шельф" в обход санкций США

"Дочка" Schlumberger выплатит $1,4 млн за поставки оборудования "Газпром нефть шельф" в обход санкций США

05:06 28.09.2021
Республиканцы Конгресса США предостерегают от усиления военной координации с Россией

Республиканцы Конгресса США предостерегают от усиления военной координации с Россией

04:02 28.09.2021
КНДР не угрожает безопасности США, Южной Кореи и соседних стран - постпред

КНДР не угрожает безопасности США, Южной Кореи и соседних стран - постпред

22:26 27.09.2021
На орбиту стартовала ракета Atlas 5 со спутником дистанционного зондирования Земли стоимостью $750 млн

На орбиту стартовала ракета Atlas 5 со спутником дистанционного зондирования Земли стоимостью $750 млн

21:44 27.09.2021
Байден в прямом эфире получил третью дозу вакцины против COVID-19

Байден в прямом эфире получил третью дозу вакцины против COVID-19

21:01 27.09.2021
Pfizer тестирует препарат, защищающий от заражения COVID-19

Pfizer тестирует препарат, защищающий от заражения COVID-19

19:03 27.09.2021
Байден в понедельник получит третью дозу прививки от COVID-19

Байден в понедельник получит третью дозу прививки от COVID-19

18:59 27.09.2021
Законопроект о защите прав инвесторов будет стимулировать развитие ипотечного кредитования - эксперт

Законопроект о защите прав инвесторов будет стимулировать развитие ипотечного кредитования - эксперт

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 9 666 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 3 289 человек, 217 умерло – Минздрав

С начала суток российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

НАБУ и САП проводят обыски в Харькове

СБУ объявила подозрение еще трем лицам, причастным к "партии Шария"

Еврокомиссия проводит оценку возможных последствий нового контракта Венгрии и "Газпрома"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 132 тыс. человек – Минздрав

США обвинили Россию в срыве совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения

В Украине за сутки зафиксировано 9 666 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 3 289 человек, 217 умерло – Минздрав

С начала суток российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

29 сентября: Какой сегодня праздник

КНДР заявляет, что испытала гиперзвуковую ракету

Столичные фонтаны с 3 октября приостанавливают работу и переходят в осенне-зимний режим

Минобороны Британии одобрило запрос о помощи в доставке топлива на АЗС, она начнется на этой неделе

Французские "зеленые" выбрали 54-летнего Жадо своим кандидатом на выборах президента в 2022 году

Две трети поляков считают трактовки истории "слабой сферой" отношений с Украиной – исследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА