С начала суток российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

С начала текущих суток среды, 29 сентября, российские наемники на Донбассе два раза открывали огонь по украинским позициям. За минувшие сутки зафиксировано 8 нарушений режима тишины, двое военнослужащих ВСУ получили ранение, сообщили в пресс-центре штаба ООС,

"В течение текущих суток, 29 сентября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В районе Золотого-4 оккупанты вели прицельный обстрел наших позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. У населенного пункта Пески враг применил ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. На вражеские провокации наши военнослужащие открывали адекватный огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

За минувшие сутки было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 1 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате боевых действий двое военнослужащих ООС получили огнестрельные ранения. Раненные находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное.