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06:41 29.09.2021

КНДР заявляет, что испытала гиперзвуковую ракету

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КНДР заявляет, что испытала гиперзвуковую ракету

Военные из КНДР сообщили в среду, что днём ранее испытали гиперзвуковую ракету, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на официальные северокорейские СМИ.

Речь идёт о ракете "Хвасон-8". Испытание в Пхеньяне называют успешным.

Северокорейские СМИ отмечают, что разработка гиперзвуковой ракеты - один из пяти приоритетов пятилетнего военного плана, принятого в январе 2021 года.

Согласно ЦТАК, испытание прошло утром 28 сентября в селе Доян уезда Рёнрим провинции Чаган.

"Разработка этой системы вооружений (...) имеет большое стратегическое значение в (...) области всестороннего укрепления обороноспособности нашего государства в целях самозащиты", - уточняет северокорейское агентство.

Отмечается, что за испытанием наблюдал член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон вместе с руководящими кадрами области оборонной науки.

"Пак Чон Чхон заявил о стратегической важности разработки гиперзвуковой ракеты и ее поставки на боевое дежурство (...)", - говорится в сообщении ЦТАК.

Во вторник стало известно об испытании КНДР ракеты, однако подробности северокорейская сторона поначалу не сообщала.

До сих пор в распоряжении Пхеньяна не было оружия такого типа.

Теги: #гиперзвук #кндр #испытание
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