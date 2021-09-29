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03:56 29.09.2021

Столичные фонтаны с 3 октября приостанавливают работу и переходят в осенне-зимний режим

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Столичные фонтаны с 3 октября приостанавливают работу и переходят в осенне-зимний режим

В Киеве с 3 октября завершится сезон работы фонтанов, начнется их подготовка к зиме, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"3 октября фонтаны Киева прекратят свою работу и отправятся на зимний отдых. Фонтаны в центре столицы и в акватории Русановского канала работали для киевлян и гостей города в течение пяти месяцев. С 4 октября специалисты специализированного водохозяйственного коммунального предприятия "Киевводфонд" начнут подготовку фонтанов к зиме", - говорится в сообщении на сайте мэрии во вторник.

В КГГА подчеркнули, что предприятие осуществляет работы по эксплуатации 8 столичных фонтанов, а именно: на Майдане Независимости – "Большой" и комплекс шести фонтанов "Малые" (четная сторона ул. Крещатик), фонтаны "Водяной шар", "Каскадный" и "Основатели Киева" (нечетная сторона ул. Крещатик), а также фонтан "Крещатик" на ул. Крещатик, 25, фонтан на ул. Большая Васильковская, 119-121 и уникального комплекса в акватории Русановского канала.

"В последнюю неделю работы фонтаны будут встречать гостей ежедневно с 12:00 до 23:00, свето-музыкальное шоу радовать с 19:00 до 23:00. Уже с 4 октября команда специалистов будет готовить оборудования фонтанов к зимнему периоду", - сообщила директор предприятия Светлана Козловская.

Подготовка фонтанов к зиме имеет несколько этапов, которые являются обязательными для надежной работы оборудования в следующих сезонах.

Козловская отметила, что для демонтажа двенадцати гейзерных фонтанов, находящихся в акватории Русановского канала, будут привлечены дайверы и водоплавающая техника. "Очистка Русановских фонтанов будет проходить непосредственно после их демонтажа с канала. К следующему сезону они будут храниться в специализированных помещениях", - рассказала она.

Теги: #киев #фонтаны #режим
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