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02:32 29.09.2021

Минобороны Британии одобрило запрос о помощи в доставке топлива на АЗС, она начнется на этой неделе

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Минобороны Британии одобрило запрос о помощи в доставке топлива на АЗС, она начнется на этой неделе

Британские военные на этой неделе начнут доставлять бензовозы на заправочные станции после утверждения министерством обороны официального запроса о помощи, сообщает во вторник Sky News со ссылкой на источник.

Доставкой топлива займутся около 150 военнослужащих. Информации о том, куда именно в Британии они направятся, на данный момент нет.

Все военные водители имеют права категории C, которые позволяют управлять автомобилями, масса которых превышает 7,5 тыс. кг. Тем не менее, им может потребоваться до трех дней дополнительных тренировок, чтобы научиться управлять бензовозами.

Министерство обороны получило запрос в рамках программы "Помощь войск гражданскому населению" в понедельник, во вторник он был одобрен. Ранее войска уже были приведены в состояние повышенной готовности в связи с топливным кризисом.

Во вторник лидер британских лейбористов обвинил правительство Великобритании в том, что оно привело королевство к "хаосу", не сумев справиться с топливным кризисом. Он призвал премьер-министра Британии Бориса Джонсона предоставить ключевым работникам приоритетный доступ к запасам топлива, чтобы они могли продолжать работу.

Великобритания столкнулась с нехваткой водителей бензовозов: многие покинули страну после Brexit, а получение водительских прав оказалось затруднено из-за пандемии коронавируса. В результате в стране наблюдаются перебои с поставками топлива, что сказывается на поставках продовольствия в магазины, на работе учителей и врачей.

Теги: #военные #топливо #ситуация #британия
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