События

20:57 28.09.2021

Министр энергетики Галущенко заявил Еврокомиссии о позиции Киева относительно контракта о поставках газа из РФ в Венгрию

2 мин читать
Министр энергетики Галущенко заявил Еврокомиссии о позиции Киева относительно контракта о поставках газа из РФ в Венгрию

Министр энергетики Герман Галущенко передал европейскому комиссару по вопросам энергетики Кадри Симсон позицию официального Киева в отношении недавно подписанного контракта на поставки российского газа в Венгрию в обход Украины.

Как сообщил во вторник в Брюсселе агентству "Интерфакс-Украина" представитель Европейской комиссии (ЕК), комментируя прошедшую встречу высоких чиновников, "министр Галущенко поднял вопрос о недавно подписанном контракте между MVM и "Газпромом" на поставку газа в Венгрию и представил позицию Украины". "Комиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснила ему роль Комиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок. Комиссар Симсон также подтвердила хорошо известную позицию Комиссии о том, что в ЕС считают Украину надежной транзитной страной", - отметил представитель ЕК.

Кроме того, по его словам, в ходе встречи еврокомиссар подчеркнула важность текущих реформ, проводимых в Украине "как на рынке электроэнергии, так и газа, поддержку Комиссией синхронизации с электросетью ЕС и готовность содействовать этому процессу путем принятия дорожной карты с конкретными шагами и контрольными показателями". "Еврокомиссар и министр обменялись мнениями о путях содействия переходу Украины на чистую энергию и о состоянии программ по повышению безопасности атомных электростанций", - добавил представитель ЕК.

Как сообщалось ранее, 27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" в Будапеште подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа в Венгрию. Новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м - через Австрию.

В связи с подписанием Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором отметило, что Украина "удивлена и разочарована" этим решением. "Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям, не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года", - отмечается в заявлении.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что "считает серьезным нарушением нашего суверенитета и интересов национальной безопасности желание помешать безопасному газоснабжению нашей страны, отоплению домов венгерского народа и работе промышленности".

В Европейской комиссии заявили, что ведут проверку на предмет того, какими могут быть последствия долгосрочного контракта на поставку газа в Венгрию, подписанного накануне венгерской MVM Group и "Газпром экспорт".

Теги: #газ #еврокомиссия #венгрия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:12 28.09.2021
Еврокомиссия проводит оценку возможных последствий нового контракта Венгрии и "Газпрома"

Еврокомиссия проводит оценку возможных последствий нового контракта Венгрии и "Газпрома"

13:51 28.09.2021
Кулеба призвал Венгрию не "раскручивать эмоции" в связи с кризисом из-за подписания соглашения с "Газпромом"

Кулеба призвал Венгрию не "раскручивать эмоции" в связи с кризисом из-за подписания соглашения с "Газпромом"

13:39 28.09.2021
КГГА ищет пути инвестирования в добычу газа для нужд "Киевтеплоэнерго"

КГГА ищет пути инвестирования в добычу газа для нужд "Киевтеплоэнерго"

13:07 28.09.2021
Россия не намерена использовать газовую тематику для наказания Украины - Песков

Россия не намерена использовать газовую тематику для наказания Украины - Песков

12:53 28.09.2021
В Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом прямые закупки газа

В Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом прямые закупки газа

11:25 28.09.2021
Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по сделке между Будапештом и Газпромом

Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по сделке между Будапештом и Газпромом

11:22 28.09.2021
МИД Украины вызывает посла Венгрии из-за соглашения с "Газпромом" – Николенко

МИД Украины вызывает посла Венгрии из-за соглашения с "Газпромом" – Николенко

11:03 28.09.2021
Газпром полностью прекратил продажи газа на своей электронной площадке на 2022г

Газпром полностью прекратил продажи газа на своей электронной площадке на 2022г

10:52 28.09.2021
Поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" досрочно снизился до уровня октябрьского бронирования

Поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" досрочно снизился до уровня октябрьского бронирования

09:30 28.09.2021
Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м после нового рывка цен в Азии

Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м после нового рывка цен в Азии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ и САП проводят обыски в Харькове

СБУ объявила подозрение еще трем лицам, причастным к "партии Шария"

Еврокомиссия проводит оценку возможных последствий нового контракта Венгрии и "Газпрома"

На Донбассе получил огнестрельное ранение еще один украинский военнослужащий – штаб ООС

Во Львовской области с участием представителей пяти стран проходят учения по реагированию на чрезвычайные ситуации - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Монастырский: Полицейская авиация оперативно доставила из Винницы в Киев донорское сердце для 12-летней девочки

Внеочередные выборы мэра Кривого Рога могут назначить на 27 марта 2022 года - "Слуга народа"

В Бразилии будут делать третью прививку от COVID-19 людям старше 60 лет

Совет Европы готов помогать Украине в построении прокуратуры эталонного мирового образца - Офис генпрокурора

Нефть Brent подешевела до $78,94 за баррель

Совет Европы готов помогать Украине в построении прокуратуры эталонного мирового образца - Офис генпрокурора

Лава вулкана на Пальме подошла на расстояние 800 метров от океана

Одесса возвращается к допандемической цифре в три миллиона туристов в год - Труханов

Апелляционный суд оставил меру пресечения генералу Павловскому без изменений

Fozzy Group объявила о запуске мобильного Банка Власный Рахунок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА