Министр энергетики Галущенко заявил Еврокомиссии о позиции Киева относительно контракта о поставках газа из РФ в Венгрию

Министр энергетики Герман Галущенко передал европейскому комиссару по вопросам энергетики Кадри Симсон позицию официального Киева в отношении недавно подписанного контракта на поставки российского газа в Венгрию в обход Украины.

Как сообщил во вторник в Брюсселе агентству "Интерфакс-Украина" представитель Европейской комиссии (ЕК), комментируя прошедшую встречу высоких чиновников, "министр Галущенко поднял вопрос о недавно подписанном контракте между MVM и "Газпромом" на поставку газа в Венгрию и представил позицию Украины". "Комиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснила ему роль Комиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок. Комиссар Симсон также подтвердила хорошо известную позицию Комиссии о том, что в ЕС считают Украину надежной транзитной страной", - отметил представитель ЕК.

Кроме того, по его словам, в ходе встречи еврокомиссар подчеркнула важность текущих реформ, проводимых в Украине "как на рынке электроэнергии, так и газа, поддержку Комиссией синхронизации с электросетью ЕС и готовность содействовать этому процессу путем принятия дорожной карты с конкретными шагами и контрольными показателями". "Еврокомиссар и министр обменялись мнениями о путях содействия переходу Украины на чистую энергию и о состоянии программ по повышению безопасности атомных электростанций", - добавил представитель ЕК.

Как сообщалось ранее, 27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" в Будапеште подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа в Венгрию. Новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м - через Австрию.

В связи с подписанием Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором отметило, что Украина "удивлена и разочарована" этим решением. "Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям, не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года", - отмечается в заявлении.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что "считает серьезным нарушением нашего суверенитета и интересов национальной безопасности желание помешать безопасному газоснабжению нашей страны, отоплению домов венгерского народа и работе промышленности".

В Европейской комиссии заявили, что ведут проверку на предмет того, какими могут быть последствия долгосрочного контракта на поставку газа в Венгрию, подписанного накануне венгерской MVM Group и "Газпром экспорт".