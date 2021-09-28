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20:27 28.09.2021

В Бразилии будут делать третью прививку от COVID-19 людям старше 60 лет

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В Бразилии будут делать третью прививку от COVID-19 людям старше 60 лет

Власти Бразилии решили делать третью дозу вакцины от коронавируса COVID-19 людям старше 60 лет, заявил в Твиттере во вторник министр здравоохранения страны Марселу Кейрога.

"Хочу поделиться хорошей новостью. Мы будем применять дополнительную дозу (вакцины - ИФ) для всех людей старше 60 лет. Это решение стало результатом продвижения вперед нашей кампании по вакцинации, которая двигается в ускоренном темпе", - написал он в твиттере.

По словам министра, третью дозу вакцины в стране могут получить те граждане указанной возрастной категории, которые сделали вторую прививку более полугода назад. Всего речь идет о 7 млн бразильцев.

Кейрога на прошлой неделе сам заразился коронавирусом. У него выявили COVID-19 во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В данный момент он все еще находится в США на карантине.

В Бразилии за время пандемии зарегистрировано 21 млн 366 тыс. 395 заболевших. Скончались 594 тыс. 653 человека. Как минимум 145 млн человек получили одну дозу вакцины.

Теги: #вакцинация #бразилия #доза
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