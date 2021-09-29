29 сентября: Какой сегодня праздник

В Украине сегодня День памяти трагедии Бабьего Яра. Бабий Яр — символ Холокоста, урочище на северо-западной окраине Киева. Первый массовый расстрел в Бабьем Яру произошёл несколькими днями ранее, когда здесь расстреляли более 700 пациентов психиатрической клиники. А 29 сентября фашисты начали осуществлять план по уничтожению евреев Киева. За два дня в оврагах Бабьего Яра были расстреляны свыше 33 тысяч человек. Эта цифра приблизительная, так как не вёлся учёт малолетних детей, которые разделили вместе со своими родными весь ужас происходившего и последующую казнь.

Массовые расстрелы в Бабьем Яру и расположенном рядом с ним Сырецком концлагере проводились вплоть до освобождения Киева от оккупации. Это преступление длилось почти 103 недели, каждый вторник и пятницу.

29 сентября в мире отмечают День сердца, день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах, день лор-врача, католики празднуют День святого Николая, а в Португалии - прославление Блаженного Фернандо. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы этого дня, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

29 сентября - день ЛОР-врача (болезни уха, горла, носа, головы и шеи). Без отоларинголога обойтись также непросто, как и без любого другого. ЛОР-органы настолько взаимосвязаны друг с другом, что только квалифицированный специалист в состоянии разобраться во всех нюансах этой отрасли медицины.

С 2000 года, по инициативе Всемирной федерации сердца и при поддержке ВОЗ, а также ЮНЕСКО ежегодно отмечают Всемирный день сердца. До 2011 года дата празднования Всемирного дня сердца приходилась на последнее воскресенье сентября, однако затем дата праздника была окончательно закреплена за 29 сентября.

Всемирный день сердца в международном календаре - это в первую очередь повышение информированности населения планеты об опасности, которую несут сердечно-сосудистые заболевания. Именно они являются основной причиной смертности (17 млн. человек ежегодно)

В последние выходные сентября или в первые выходные октября на нашей планете отмечаются Международные дни наблюдения птиц. В это время сотни тысяч людей во всем мире отправляются в леса, парки, на луга, болота, на морские и речные побережья, чтобы наблюдать за пернатыми в естественных для них условиях. Эта экологическая акция позиционируется как новый вид отдыха. Впервые она прошла в 1993 году по инициативе Международной ассоциации по охране птиц (BirdLife International).

Сейчас в акции принимают участие сотни тысяч любителей птиц из более 100 стран мира. Основные цели, которые ставят перед собой организаторы этого экологического мероприятия, две. Первая – общественно-просветительская – стремление привлечь внимание людей к миру птиц и проблемам сохранения мест их обитания. Вторая цель – научная – получение свежих данных о миграциях, позволяющих оценить численность разных видов птиц и выяснить пути их перелетов.

День распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах отмечается ежегодно 29 сентября. Он был учрежден по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и входит в систему международных дней ООН.

Каждый год около 14% продовольствия в мире пропадает от момента сбора урожая до продажи в магазинах. В процессе реализации и потребления тоже теряются значительные объемы продовольствия. А это означает, что все использованные для производства этого продовольствия ресурсы (земля, вода, энергия, труд, деньги) пропали зря. Согласно оценкам, на производство потерянного/выброшенного продовольствия расходуется 38% всего объема энергии, потребляемой в производстве! Кроме того, пищевые отходы, оказавшиеся на свалках, способствуют образованию парниковых газов и, следовательно, изменению климата.

Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах был учрежден резолюцией Генассамблеи ООН в декабре 2019 года и впервые отмечался в 2020 году. Символично, что произошло это во время пандемии Covid-19, которая привела к глобальному экономическому кризису, напомнившему людям о важности сокращения производственных потерь и пищевых отходов.

В этот день:

1885 — В Блэкпуле начали ездить первые в Англии электрические трамваи.

1913 — французский лётчик Морис Прево (Maurice Prévost) на самолёте "Deperdussin" впервые превысил скорость 200 км/ч.

1916 — Джон Рокфеллер, основатель компании "Standard Oil", стал первым в мире миллиардером.

1926 — Закрыта и провозглашена музеем Киево-Печерская лавра.

1930 — Джордж Бернард Шоу отказался принять титул пэра.

1938 - Приговорён к казни украинский писатель, бандурист Гнат Хоткевич.

1941 ― начало убийств в Бабьем Яру. За два дня в оврагах Бабьего Яра вблизи Киева фашистами истреблено около 60000 человек.

1963 - Группа "The Rolling Stones" начала своё первое английское турне, завершив его 3 ноября.

1973 — во время землетрясения в Мексике погибло 700 человек.

1983 — Первый полёт самолёта Ан-74.

1998 — Финансовый кризис в Японии привёл к самому крупному после второй мировой войны банкротству. О нём объявила лизинговая компания "Джапан лизинг корпорэйшн", долги которой превысили 16 млрд долл.

2006 — Катастрофа "Боинга-737" в Бразилии.

Приметы:

В этот день предки разглядывали птичью кость (курицы или утки) и по ней определяли, какой будет зима. Если кость толстая и на ней много жира, то зима будет холодной.

29 сентября продолжали стричь овец, шерсть которых использовали для изготовления валенок. Женщины на зиму заготавливали капусту. Делали обычно это сообща: устраивая по этому поводу "капустные вечеринки", во время которых не только делали заготовки, но и разговаривали. Капусту квасили и солили с яблоком, морковью, брусникой и клюквой.

Перелетные птицы продолжали отправляться на юг. Порой детям удавалось поймать какую-нибудь птичку. Тогда её не отпускали, а несли в дом, где оставляли до весны. Нежное птичье пение скрашивало украинцам долгие зимние вечера.

Ещё в этот день было принято всей семьей ходить в баню. Считалось, что это избавит от болезней на весь год. Только запрещалось в парной брать чужой веник, иначе можно забрать на себя чужие недуги.

Если гром гремит – зима будет холодная и бесснежная.

Галки в стаи собрались – к ясной погоде.

Листья на деревьях пожелтели, но не падают – осень будет долгой.

Звезды поутру мерцают – к перемене погоды.

Скворцы в теплые края не улетели – тепло продлится ещё долгое время.

Именины: Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Людмила, Сергей.