События

20:15 28.09.2021

Лава вулкана на Пальме подошла на расстояние 800 метров от океана

1 мин читать

Лава от извержения вулкана на испанском острове Пальма, которая может привести к появлению облаков токсичного газа при контакте с водой, находится в 800 метрах от океана, сообщает во вторник El Pais.

Один из двух потоков лавы на Пальме замедлился, однако второй набирает скорость и продолжает двигаться в сторону побережья.

Более горячий и более жидкий поток направляется в сторону небольшого прибрежного города Тодоке. Если лава достигнет моря, в результате химической реакции произойдет выброс в атмосферу токсичных паров, в особенности соляной кислоты, которая опасна для дыхания и раздражает глаза и кожу.

В результате извержения, которое началось 19 сентября, было уничтожено около 600 зданий, примерно 6,2 тыс. людей было эвакуированы. Информации о жертвах и тяжелых травмах на данный момент не поступало.

До извержения на острове, где проживают около 85 тысяч человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности. В Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что нынешнее извержение может продлиться три месяца.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ и САП проводят обыски в Харькове

СБУ объявила подозрение еще трем лицам, причастным к "партии Шария"

Еврокомиссия проводит оценку возможных последствий нового контракта Венгрии и "Газпрома"

На Донбассе получил огнестрельное ранение еще один украинский военнослужащий – штаб ООС

Во Львовской области с участием представителей пяти стран проходят учения по реагированию на чрезвычайные ситуации - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Монастырский: Полицейская авиация оперативно доставила из Винницы в Киев донорское сердце для 12-летней девочки

Министр энергетики Галущенко заявил Еврокомиссии о позиции Киева относительно контракта о поставках газа из РФ в Венгрию

Внеочередные выборы мэра Кривого Рога могут назначить на 27 марта 2022 года - "Слуга народа"

В Бразилии будут делать третью прививку от COVID-19 людям старше 60 лет

Совет Европы готов помогать Украине в построении прокуратуры эталонного мирового образца - Офис генпрокурора

Нефть Brent подешевела до $78,94 за баррель

Совет Европы готов помогать Украине в построении прокуратуры эталонного мирового образца - Офис генпрокурора

Одесса возвращается к допандемической цифре в три миллиона туристов в год - Труханов

Апелляционный суд оставил меру пресечения генералу Павловскому без изменений

Fozzy Group объявила о запуске мобильного Банка Власный Рахунок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА