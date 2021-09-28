Нефть Brent подешевела до $78,94 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов во вторник после первоначального роста.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:03 во вторник составляет $78,94 за баррель, что на $0,59 (0,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Ранее в ходе торгов Brent преодолела отметку в $80 за баррель впервые с октября 2018 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $75,05 за баррель, что на $0,4 (0,53%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Как Brent, так и WTI завершили торги в понедельник на максимумах с октября 2018 года.

Подъему цен во вторник способствовало растущее беспокойство трейдеров сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы.

"Сохраняющийся дефицит предложения ведет к еще большему ужесточению условий на нефтяном рынке, запасы в странах ОСЭР, вероятно, окажутся на минимальном уровне для покрытия спроса за десятилетия к концу года", - пишут аналитики Barclays.

Они ожидают, что цены на WTI и Brent в 2022 году будут составлять $74 и $77 за баррель соответственно.

Аналитики Goldman Sachs накануне повысили прогноз стоимости Brent на конец текущего года до $90 за баррель с $80 за баррель, отметив, что нефтяной рынок может столкнуться с более серьезным дефицитом, чем думают многие.

Свой прогноз эксперты Goldman объясняют последствиями урагана "Ида", который привел к приостановке значительной части добывающих мощностей в Мексиканском заливе. Это, по мнению экспертов, более чем нивелировало увеличение производства странами ОПЕК+ за период с июля текущего года.

Восстановление спроса на нефть, несколько ослабнувшее из-за распространения штамма коронавируса "дельта", происходит быстрее, чем ожидалось, и дефицит поставок на нефтяном рынке превосходит предыдущие прогнозы, отмечают в Goldman.