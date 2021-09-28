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19:34 28.09.2021

Папа Римский Франциск может посетить Украину в 2022 году – архиепископ

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Папа Римский Франциск может посетить Украину в 2022 году – архиепископ

Папа Римский Франциск, вероятно, посетит Украину в 2022 году, сообщил архиепископ-митрополит Львовского архидиоцеза Римско-католической церкви Мечислав Мокшицкий.

"Я узнал, что Святой Отец планирует такой визит в следующем году", - сказал Мокшицкий в интервью Католическому информагенству (KAI).

По его словам, РКЦ в Украине "переживает весну". "Каждый год мы создаем один-два прихода. В этом году мы также освятили закрытый монастырь сестер-бенедиктинок. В прошлом году мы освятили четыре новые церкви. В этом году перед Рождеством будет освящена церковь, построенная отцами-паллоттинами в Брюховичах. Сейчас мы строим две церкви и подаем заявку на еще один земельный участок на окраине Львова, чтобы в каждом районе была наша община", - рассказал архиепископ.

Мокшицкий также назвал создание Православной церкви Украины "очень позитивным шагом", при этом отметил, что у РКЦ "всегда были хорошие отношения" как с ней, так и с Украинской православной церковью (Московского патриархата).

 

Теги: #папа_римский #визит
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