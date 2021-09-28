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19:15 28.09.2021

Денисова требует от генпрокурора РФ провести проверку в связи с обысками у мамы активиста Краснова в Крыму

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Денисова требует от генпрокурора РФ провести проверку в связи с обысками у мамы активиста Краснова в Крыму

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к генеральному прокурору РФ с требованием немедленно провести проверку действий относительно незаконного проникновения в помещение гражданки Украины, матери украинского добровольца и общественного активиста Станислава Краснова.

"Получила информацию о том, что сегодня в 6 часов утра во временно оккупированном Крыму 12 сотрудников так называемого "следственного управления ФСБ г. Симферополя" взломали дверь и ворвались в квартиру гражданки Украины, матери украинского добровольца и общественного активиста Станислава Краснова", - написала Денисова в телеграмм-канале во вторник.

По данным омбудсмена, обыски в доме 74-летней женщины продолжались в течение трех часов "с абсолютным нарушением процессуальных прав без всяких объяснений и разъяснения прав, обязанностей и порядка проведения следственных действий, без предоставления оригинала решения суда или постановления следователя, а также без адвокатов". Вследствие беспорядков сломана мебель и повреждены личные вещи. Изъят телефон и другие электронные носители без привлечения к этому технического специалиста, обязательного копирования материалов и надлежащего оформления.

Затем женщину доставили в "следственное управление ФСБ", где безосновательно держали несколько часов.

Омбудсмен считает такие незаконные и циничные действия представителей так называемой "полиции, ФСБ и следственного комитета" в отношении гражданки Украины ничем иным, как преследованием за проукраинскую позицию ее сына, который проживает на подконтрольной правительству территории.

Денисова обратилась к генеральному прокурору РФ с требованием немедленно провести проверку действий относительно незаконного проникновения в помещение гражданки Украины и дальнейшего ее удержания.

Кроме того, омбудсмен требует от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой срочно принять меры по восстановлению прав украинской гражданки и предупреждения в будущем таких случаев в отношении граждан Украины.

 

Теги: #крым #обыск #омбудсмен
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