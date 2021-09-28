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18:29 28.09.2021

Йеллен: средства у Минфина США закончатся к 18 октября без повышения лимита госдолга

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Йеллен: средства у Минфина США закончатся к 18 октября без повышения лимита госдолга

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит лимит заимствований.

В письме лидерам Конгресса в начале сентября она заявила о том, что не может дать "точную оценку" того, когда у министерства закончатся средства, но "наиболее вероятно", что они будут "исчерпаны в течение октября".

В новом письме, опубликованном во вторник, она уточнила этот срок, исходя из "последней информации, включая налоговые платежи". "Теперь мы предполагаем, что Минфин, вероятно, исчерпает свои чрезвычайные меры, если Конгресс не примет меры по повышению потолка или приостановке действия лимита госдолга, к 18 октября", - говорится в документе.

Теги: #минфин_сша #конгресс
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