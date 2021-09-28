Злоупотребления на Запорожской таможне: только по одному факту "служебной халатности" убыток госбюджета - 42 млн грн - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила схему злоупотреблений, организованную должностными лицами Запорожской таможни, действия которых нанесли государству многомиллионный убіток.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительной информации, злоумышленники начали схему еще в 2019 году. Она "основана на сотрудничестве" с недобросовестными предпринимателями, которые нарушали правила таможенного оформления грузов. Только по одному из установленных фактов из-за служебной "халатности" чиновников государственный бюджет недополучил почти 42 млн грн.

"Это произошло из-за того, что служащий таможни не выполнил своих обязанности надлежащим образом и не передал в установленный срок материалы об административном правонарушении в суд. Таким образом, административное производство закрыли на основании истечения сроков наложения взыскания", - отметили в СБУ.

В настоящее время один из сотрудников Запорожской таможни уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные по документированию ряда похожих правонарушений и выявления и привлечения к ответственности всех причастных к схеме людей.