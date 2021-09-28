События

17:56 28.09.2021

Злоупотребления на Запорожской таможне: только по одному факту "служебной халатности" убыток госбюджета - 42 млн грн - СБУ

1 мин читать
Злоупотребления на Запорожской таможне: только по одному факту "служебной халатности" убыток госбюджета - 42 млн грн - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила схему злоупотреблений, организованную должностными лицами Запорожской таможни, действия которых нанесли государству многомиллионный убіток.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительной информации, злоумышленники начали схему еще в 2019 году. Она "основана на сотрудничестве" с недобросовестными предпринимателями, которые нарушали правила таможенного оформления грузов. Только по одному из установленных фактов из-за служебной "халатности" чиновников государственный бюджет недополучил почти 42 млн грн.

"Это произошло из-за того, что служащий таможни не выполнил своих обязанности надлежащим образом и не передал в установленный срок материалы об административном правонарушении в суд. Таким образом, административное производство закрыли на основании истечения сроков наложения взыскания", - отметили в СБУ.

В настоящее время один из сотрудников Запорожской таможни уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные по документированию ряда похожих правонарушений и выявления и привлечения к ответственности всех причастных к схеме людей.

Теги: #таможня #сбу #запорожье
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:42 28.09.2021
СБУ объявила подозрение еще трем лицам, причастным к "партии Шария"

СБУ объявила подозрение еще трем лицам, причастным к "партии Шария"

12:02 28.09.2021
СБУ задержала бывшего топ-чиновника бронетанкового завода, причинившего государству ущерб на 12 млн грн, выделенных на ремонт военной техники

СБУ задержала бывшего топ-чиновника бронетанкового завода, причинившего государству ущерб на 12 млн грн, выделенных на ремонт военной техники

14:34 27.09.2021
СБУ разоблачила КБ в Днепре, которое по заказу РФ модернизировало энергетическую инфраструктуру оккупированного Крыма

СБУ разоблачила КБ в Днепре, которое по заказу РФ модернизировало энергетическую инфраструктуру оккупированного Крыма

07:06 25.09.2021
СБУ объявила подозрение руководству "Партии Шария"

СБУ объявила подозрение руководству "Партии Шария"

12:40 24.09.2021
СБУ выявила новые доказательства институциональной присутствия РФ на оккупированной части Донецкой области

СБУ выявила новые доказательства институциональной присутствия РФ на оккупированной части Донецкой области

10:13 23.09.2021
Украина ожидает присоединения к европейской Конвенции о процедуре общего транзита во II кв.-2022 - представитель Гостаможслужбы

Украина ожидает присоединения к европейской Конвенции о процедуре общего транзита во II кв.-2022 - представитель Гостаможслужбы

10:01 23.09.2021
СБУ обезвредила группировку, похитившую дочь депутата Полтавского облсовета

СБУ обезвредила группировку, похитившую дочь депутата Полтавского облсовета

18:09 22.09.2021
Внедрение европейских принципов работы является одним из основных направлений реформирования таможни - круглый стол

Внедрение европейских принципов работы является одним из основных направлений реформирования таможни - круглый стол

18:04 22.09.2021
Комитет Рады одобрил проект реформы СБУ - Безуглая

Комитет Рады одобрил проект реформы СБУ - Безуглая

16:09 22.09.2021
СБУ с УЗ расследуют нарушения при ремонтах колесных пар, потенциально нанесшие до 66 млн убытков

СБУ с УЗ расследуют нарушения при ремонтах колесных пар, потенциально нанесшие до 66 млн убытков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ и САП проводят обыски в Харькове

СБУ объявила подозрение еще трем лицам, причастным к "партии Шария"

Еврокомиссия проводит оценку возможных последствий нового контракта Венгрии и "Газпрома"

На Донбассе получил огнестрельное ранение еще один украинский военнослужащий – штаб ООС

Во Львовской области с участием представителей пяти стран проходят учения по реагированию на чрезвычайные ситуации - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Харьковский горсовет намерен доказывать в Высшем админсуде законность переименования проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

Судьям ОАСК могут ограничить сроки ознакомления с делом, сообщает ЦПК

Боснийские сербы задумались о формировании собственных вооруженных сил

Минимальная пенсия для людей от 70 лет при полном стаже в 2022 году будет 3 тыс. грн - Лазебная

НАБУ и САП проводят обыски в Харькове

Еврокомиссия проводит оценку возможных последствий нового контракта Венгрии и "Газпрома"

Минюст Украины передал ФГИ три исправительные колонии для приватизации

Поворозник подает в суд на бывшего советника Киевского городского головы

Украинцы в октябре будут отдыхать четыре дня подряд

Украинцы считают Дуду и Мицкевича одними из самых известных польских деятелей, а поляки – Тимошенко и Тараса Шевченко – исследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА