События

16:19 28.09.2021

Боснийские сербы задумались о формировании собственных вооруженных сил

1 мин читать

Руководство боснийских сербов заявило о намерении сформировать армию Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины).

"Мы отзовем согласие на формирование совместных вооруженных сил" на голосовании в скупщине (парламенте) республики", - сообщил журналистам член президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской Милорад Додик.

По его словам, решение может быть принято "в ближайшие несколько дней", а армия может быть сформирована "в течение нескольких месяцев".

Председательствующий в настоящее время в президиуме представитель хорватов Желько Комшич в эфире Радио Сараево назвал планы Додика преступными, и обвинил его в организации восстания.

Президиум Боснии и Герцеговины состоит из трех представителей - от православных сербов, католиков-хорватов и боснийских мусульман, этот орган командует общими Вооруженными силами. Наравне с президиумом, Вооруженные силы Боснии и Герцеговины, состоящие из 10 тыс. военнослужащих и гражданского персонала, являются звеном, связующим все три общины, населяющие страну.

Теги: #армия #сербы #босния_герцеговина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:42 18.09.2021
В Украинской армии 222 человека болеют COVID-19

В Украинской армии 222 человека болеют COVID-19

19:54 14.09.2021
ВСУ заинтересованы в приобретении у частных компаний БПЛА, боеприпасов, дронов-камикадзе – замкомандующего Сухопутных войск

ВСУ заинтересованы в приобретении у частных компаний БПЛА, боеприпасов, дронов-камикадзе – замкомандующего Сухопутных войск

07:01 10.09.2021
Украинская армия может взять оккупированный Донецк и Луганск, как только будет такая команда - Данилов

Украинская армия может взять оккупированный Донецк и Луганск, как только будет такая команда - Данилов

20:34 30.08.2021
Бывших афганских спецназовцев могут взять на службу в британскую армию - ТВ

Бывших афганских спецназовцев могут взять на службу в британскую армию - ТВ

23:52 13.08.2021
Зеленский отправит двух человек для участия в операции ЕС в Боснии и Герцеговине - указ

Зеленский отправит двух человек для участия в операции ЕС в Боснии и Герцеговине - указ

07:47 11.08.2021
Началась активная фаза российско-китайских учений

Началась активная фаза российско-китайских учений

06:09 09.08.2021
Российская армия начинает масштабные учения на 20 полигонах Юга, Северного Кавказа и во временно оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии

Российская армия начинает масштабные учения на 20 полигонах Юга, Северного Кавказа и во временно оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии

19:04 30.07.2021
Президент будет поддерживать выдвижение молодых офицеров на руководящие должности в армии – Данилов

Президент будет поддерживать выдвижение молодых офицеров на руководящие должности в армии – Данилов

19:10 29.07.2021
Шестеро кубинских военачальников скончались за последние десять дней - СМИ

Шестеро кубинских военачальников скончались за последние десять дней - СМИ

12:12 29.07.2021
Зеленский представил новое командование Генштаба ВСУ

Зеленский представил новое командование Генштаба ВСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ и САП проводят обыски в Харькове

СБУ объявила подозрение еще трем лицам, причастным к "партии Шария"

Еврокомиссия проводит оценку возможных последствий нового контракта Венгрии и "Газпрома"

На Донбассе получил огнестрельное ранение еще один украинский военнослужащий – штаб ООС

Во Львовской области с участием представителей пяти стран проходят учения по реагированию на чрезвычайные ситуации - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Минимальная пенсия для людей от 70 лет при полном стаже в 2022 году будет 3 тыс. грн - Лазебная

НАБУ и САП проводят обыски в Харькове

СБУ объявила подозрение еще трем лицам, причастным к "партии Шария"

Еврокомиссия проводит оценку возможных последствий нового контракта Венгрии и "Газпрома"

Минюст Украины передал ФГИ три исправительные колонии для приватизации

Поворозник подает в суд на бывшего советника Киевского городского головы

Украинцы в октябре будут отдыхать четыре дня подряд

Украинцы считают Дуду и Мицкевича одними из самых известных польских деятелей, а поляки – Тимошенко и Тараса Шевченко – исследование

Суд в Харькове подтвердил незаконность переименования проспекта в честь маршала Жукова

Требуя COVID-сертификатов при нынешней доле вакцинации, государство перекладывает ответственность за ее процесс на бизнес – УСТЦ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА