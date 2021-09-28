СБУ объявила подозрение еще трем лицам, причастным к "партии Шария"

Служба безопасности Украины разоблачила лиц, причастных к противоправной деятельности, связанной с регистрацией политической партии "Партия Шария", сообщает пресс-центр СБУ.

"Сейчас еще трем лицам объявлено о подозрении по ч.2 ст.205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) Уголовного кодекса Украины. В СБУ есть аргументированные доказательства причастности этих лиц к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украины" в политическую партию "Партия Шария" и в фальсификации протоколов заседаний этой "политической силы" для избрания "нужных руководителей партии", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

В СБУ напомнили, что на прошлой неделе подозрение получила еще одна "руководитель партии Шария".

Ранее Виктор Шарий, на которого зарегистрировано "Партию Шария", заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности данной "политической силы" и только дал нотариальную согласие на использование в ней своей фамилии. Причем сделал это за денежное вознаграждение в $500.

Сейчас в суд направляются материалы, необходимые для избрания всем четырем подозреваемым меры пресечения.

СБУ продолжает следствие и устанавливает круг других лиц, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности.