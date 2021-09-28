Минюст Украины передал ФГИ три исправительные колонии для приватизации

Министерство юстиции Украины передало на баланс Фонда госимущества (ФГИ) три исправительные колонии в Ивано-Франковской, Волынской и Николаевской областях для продажи на аукционах.

"Мы передали ФГИ еще три тюрьмы для продажи на аукционе. Новые аукционы ожидаем уже осенью", – написал министр юстиции Денис Малюська в Facebook во вторник.

По его данным, на продажу будет выставлена Ковельская воспитательная колония, расположенная на земельном участке площадью 4,86 га, со стартовой ценой 41,6 млн грн; Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 (67,4 га) в с.Тростянец со стартовой ценой 7,8 млн грн; Николаевская исправительная колония №50 (15,5 га) в с.Держев со стартовой ценой 17,1 млн грн.

Как сообщалось, на продажу выставлены Южная исправительная колония №51 в Одессе за 223 млн грн, а также Ирпенский исправительный центр №132 за 220 млн грн.