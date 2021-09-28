Первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Николай Поворозник подает в суд на бывшего советника Киевского городского головы из-за распространения ложной информации, сообщает пресс-служба КГГА.

"Бывший советник Киевского городского головы вчера обнародовал так называемое расследование, где фигурирует моя фамилия. Упоминают меня и членов моей семьи. Хочу сообщить - распространена ложная информация, и я подаю иск в суд на ее автора", - приводит слова Поворозника пресс-служба КГГА.

Заместитель главы КГГА отметил, что готов к беспристрастной проверке своей деятельности.

"Обращаюсь к НАБУ с требованием оперативно провести полную и беспристрастную проверку информации, распространенной в соцсетях и СМИ, с последующим обнародованием результатов этой проверки. Я со всей ответственностью заявляю, что законов не нарушаю. За безосновательные обвинения, которые вредят моей репутации и затрагивают честь и достоинство моей семьи, их авторы должны нести ответственность. Я как никто заинтересован в оперативном и беспристрастном расследовании этого случая", - подытожил Поворозник.

Ранее глава Офиса трансформации Максим Бахматов заявил, что Поворозник и члены его семьи якобы причастны к махинациям с бюджетными средствами.