Украинцы считают Дуду и Мицкевича одними из самых известных польских деятелей, а поляки – Тимошенко и Тараса Шевченко – исследование

Украинские и польские респонденты, называя известных деятелей обеих стран, чаще всего говорят о политиках, свидетельствуют результаты социологического исследования "Поляки и украинцы в ежедневных контактах".

Так, в опросе респондентов попросили назвать трех известных поляков и украинцев соответственно. Несмотря на то, что они могли предоставить максимум три варианта, две трети как польских, так и украинских респондентов решили не отвечать.

Среди тех, кто дал ответ, более трети поляков и почти половина украинцев назвали хотя бы одно имя. Политики были наиболее распространенной категорией. Украинские респонденты чаще всего называли нынешнего президента Польши Анджея Дуду (13%), следующими шли бывшие президенты Лех Валенса (10%) и Лех Качинский (8,5%).

В Польше также часто называли украинских политиков. Чаще всего упоминали Юлию Тимошенко (более 10%), бывшего профессионального боксера и нынешнего мэра Киева Виталия Кличко (10,5%), а также президента Украины Владимира Зеленского (6,5%). Вместе с тем от 3,5 до 4,5% респондентов вспомнили бывших президентов Петра Порошенко, Виктора Ющенко и Виктора Януковича.

Что касается часто упоминаемых культурных деятелей и артистов, около 7,5% респондентов-украинцев назвали поэта Адама Мицкевича и около 9% поляков – поэта Тараса Шевченко. Также украинцы вспомнили актрису Барбару Брыльску (5%) и певицу Анну Герман (4,5%). Упомянутые личности в значительной степени неизвестны для поколений, родившихся после 1991 года.

Для младших украинцев польскую культуру представляли композитор XIX века Фредерик Шопен и современный писатель-фантаст Анджей Сапковский. Среди старших поляков (в возрасте 55-74 лет) - футболист Валерий Лобановский и прыгун с шестом Сергей Бубка символизировали украинскую спортивную славу. Украинские респонденты из главных польских спортсменов назвали футболиста Роберта Левандовского (3%), которого особенно часто упоминали респонденты в возрасте 25-34 года (7%).

Кроме этого, исследователи поинтересовались, насколько респонденты знакомы с литературой соседей. Хотя 22% польских респондентов указали книги среди источников знаний об Украине, лишь 2% из них читали украинскую книгу за последние три года. Единственными двумя авторами, которых упоминали не раз, были Николай Гоголь и Оксана Забужко. Украинские респонденты (3%) утверждают, что узнавали информацию о Польше из книг.

Организаторами социологического исследования "Поляки и украинцы в ежедневных контактах" являются представительство Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Польше, Восточноевропейский колледж Яна Новака-Езиоранского во Вроцлаве, Совет внешней политики "Украинская призма". Исследование провели польская компания MASMI и украинская InfoSapiens параллельно в обеих странах в декабре 2020 года методом онлайн-интервью (CAWI) с репрезентативными выборками из Польши (1051 респондент) и Украины (2243 респондента).

Респонденты отвечали на вопросы о сотрудничестве в сферах безопасности и экономики между странами, восприятии, ассоциациях. Исследователи также выясняли уровень осведомленности населения обеих стран о культурном наследии.