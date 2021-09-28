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13:45 28.09.2021

Суд в Харькове подтвердил незаконность переименования проспекта в честь маршала Жукова

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Суд в Харькове подтвердил незаконность переименования проспекта в честь маршала Жукова

Второй апелляционный административный суд отказал в удовлетворении жалобы Харьковского горсовета на решение суда первой инстанции об отмене возвращения проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

"Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы горсовета и оставил в силе решение суда первой инстанции", - сказал корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" представитель истцов Владимир Рысенко.

Как сообщалось, 24 февраля 2021 года Харьковский горсовет в третий раз проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. За проголосовали 57 депутатов, 16 - против, 6 - воздержались.

Харьковская территориальная организация "Европейской солидарности", Харьковская областная организация "ВО "Свобода", а также депутаты Харьковского горсовета Игорь Черняк и Дмитрий Булах обратились с административными исками в суд, требуя признать это решение противоправным и отменить.

10 июня 2021 года Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил их иски и признал противоправным и недействующим пункт решения о переименовании проспекта.

Суд отменил такое переименование в третий раз.

Теги: #проспект #суд #харьков
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