На Донбассе получил огнестрельное ранение еще один украинский военнослужащий – штаб ООС

Российские наемники с начала суток три раза нарушили режим прекращения огня, пострадали двое украинских военных, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С начала суток, 28 сентября, российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. Ночью и рано утром в направлении Крымского вооруженные формирования вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Павлополя, утром, российско-оккупационные войска задействовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие", - сказано в сообщении в Facebook.

Вследствие враждебных действий два военнослужащего Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Сейчас воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное.

"На вражеские провокации наши военнослужащие открывали адекватный огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.