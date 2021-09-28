События

13:07 28.09.2021

На Донбассе получил огнестрельное ранение еще один украинский военнослужащий – штаб ООС

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На Донбассе получил огнестрельное ранение еще один украинский военнослужащий – штаб ООС

Российские наемники с начала суток три раза нарушили режим прекращения огня, пострадали двое украинских военных, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С начала суток, 28 сентября, российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. Ночью и рано утром в направлении Крымского вооруженные формирования вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Павлополя, утром, российско-оккупационные войска задействовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие", - сказано в сообщении в Facebook.

Вследствие враждебных действий два военнослужащего Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Сейчас воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное.

"На вражеские провокации наши военнослужащие открывали адекватный огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #оос #раненый
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