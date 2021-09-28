Почти треть украинцев владеет польским языком – исследование

Почти треть (28%) опрошенных украинцев отметили, что владеют польским языком, свидетельствуют результаты социологического исследования "Поляки и украинцы в ежедневных контактах", проведенного польской компанией MASMI и украинской InfoSapiens.

По данным опроса, особенно это касается представителей младших и средних возрастных групп. Около трети респондентов, независимо от возрастной группы и пола, говорят на польском языке на среднем уровне, 10% знают язык хорошо, 30% – плохо, а 27% – очень плохо. В региональном плане знание польского является наиболее распространенным (44%) в западной Украине благодаря ее географической близости к Польше и историческим и экономическим связям.

В то же время лишь 12% польских респондентов заявили, что знают украинский язык хотя бы на базовом уровне. При этом из тех, кто владеет украинским языком, 14% заявили о среднем или высоком уровне владения, а остальные (86%) имеют базовые знания. Вместе с тем 59% всех опрошенных и 86% старших респондентов (55-74 лет) заявили, что так или иначе знают русский язык. Среди поляков, которые владеют русским, у 36% – базовый уровень, а у 39% – средний, и только 2% утверждают, что хорошо знают русский.

Организаторами социологического исследования выступили представительство Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Польше, Восточноевропейский колледж Яна Новака-Езеранського во Вроцлаве, Совет внешней политики "Украинская призма". Исследование провели польская компания MASMI и украинская InfoSapiens параллельно в обеих странах в декабре 2020 года методом онлайн-интервью (CAWI) с репрезентативными выборками из Польши (1051 респондент) и Украины (2243 респондента).