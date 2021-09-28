Почти половина украинцев посещают Польшу с целью трудоустройства – исследование

48% украинцев посещают Польшу с целью трудоустройства, свидетельствуют результаты социологического исследования "Поляки и украинцы в ежедневных контактах", проведенного польской компанией MASMI и украинской InfoSapiens.

По данным опроса, большая часть респондентов из обеих стран – 79% поляков и 48% украинцев – указали туризм как главную цель трансграничных визитов. Столько же украинских респондентов (48%) заявили, что едут в Польшу на работу, тогда как 22% посещали соседнее государство, чтобы увидеться с семьей или друзьями.

Согласно исследованию, доля визитов в Польшу ради трудоустройства значительно возросла по сравнению с предыдущими десятилетиями. Так, в 2010 году менее одной трети (29%) украинцев посещали соседнее государство с рабочей целью, а в 2000 году этот показатель составлял всего 16%. Исследователи отмечают, что такое увеличение количества связанных с работой путешествий из Украины в Польшу является следствием экономической ситуации в Украине, введенным в 2017 году безвизовым режимом и упрощением польского законодательства о трудоустройстве иностранцев, благодаря чему украинцам легче получить разрешение на работу в Польше, чем где-либо.

Лишь 5% респондентов, которые бывали в этой стране, отметили причиной своего визита образование. В то же время для поляков Украина не является популярным местом работы или учебы. Лишь 13% польских респондентов, бывали в Украине с рабочей целью и еще меньше поляков (3%) приезжали по причинам, связанным с обучением.

В целом, исследование показало, что значительно больше украинцев едет в Польшу, чем поляков в Украину. Так, около 40% украинских респондентов посещали Польшу, тогда как лишь 25% опрошенных поляков бывали в Украине. Также контакты между поляками и украинцами значительно активизировались в последние годы. Опрос, проведенный Варшавским институтом общественных отношений (ISP) в 2010 году, показало, что только 10% украинский посещали Польшу.

По данным опроса, для украинских респондентов такие слова, как "Польша" и "поляки" тесно связаны с общим представлением о необходимости работать за рубежом, чтобы зарабатывать на жизнь. Более глубокий анализ этих ассоциаций свидетельствует о том, что украинцы относятся к Польше как к стране, предоставляющей такие возможности, а поляки, прежде всего, рассматриваются как работодатели.

Среди польских респондентов ассоциации со словом "украинец" еще теснее связаны с концепцией миграции и трудовыми мигрантами, но в другом аспекте: подчеркивается, что такая миграция является временным явлением и связана с экономическими трудностями украинцев.

Организаторами социологического исследования выступили представительство Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Польше, Восточноевропейский колледж Яна Новака-Езеранського во Вроцлаве, Совет внешней политики "Украинская призма".

Исследование провели польская компания MASMI и украинская InfoSapiens параллельно в обеих странах в декабре 2020 года методом онлайн-интервью (CAWI) с репрезентативными выборками из Польши (1051 респондент) и Украины (2243 респондента).