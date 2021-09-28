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12:39 28.09.2021

В Украине в среду погода существенно не измениться, в четверг – возможны заморозки

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В Украине в среду погода существенно не измениться, в четверг – возможны заморозки

В ближайшие сутки погоду Украины продолжит определять поле повышенного давления; ночью прохладная, днем умеренно-теплая погода, сообщил Укргидрометцентр.

В среду без осадков, лишь на Закарпатье и в Карпатах ночью небольшой дождь.

Ночью и утром на севере страны и в Карпатском регионе местами туман. Ветер северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°; в южной части и на Закарпатье ночью 6-11°, днем 14-19°.

В Киеве в среду без осадков; ветер северо-восточный, 5-10 м/с; температура ночью около 5°, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 сентября самая высокая температура днем была 28,8 в 1900г., самая низкая ночью -2,9 в 1881г.

В четверг, 30 сентября, в Украине без осадков, лишь на крайнем западе местами небольшой дождь.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 1-8° тепла, на Закарпатье до 11°, в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, на поверхности почвы заморозки 0…-5°, местами в воздухе 0…-3°; днём 11-16°, на Закарпатье и Прикарпатье до 18°.

В Киеве в четверг без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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