Во Львовской области с участием представителей пяти стран проходят учения по реагированию на чрезвычайные ситуации - ГСЧС

Во Львовскую область прибыли представители пяти стран для участия в Международных полевых учениях по реагированию на чрезвычайные ситуации химического, радиационного и биологического происхождения

"На территорию полигона, который расположен вокруг административно-бытового комплекса южного карьера ГП "Экотрансэнерго" (вблизи Яворивского озера), прибыли представители Республики Польша, Литовской Республики, Латвийской Республики и Республики Молдова, а также спасатели и представители спецслужбы Украины", - сообщает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, предусматривается проведение командно-штабных и полевых учений для отработки вопросов взаимодействия служб гражданской защиты в Восточной Европе и механизма гражданской защиты ЕС. Учения продлятся три дня, они является продолжением первой части учений, которые проходили в 2018 году.

В учениях принимают участие международные организации, в частности Международный центр по химической безопасности (Варшава), Организации по запрещению химического оружия, ООН, ОБСЕ и Интерпол.

"За всем процессом учений будут следить приглашенные наблюдатели и представители международных организаций", - говорится в сообщении.