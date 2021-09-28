События

10:08 28.09.2021

Во Львовской области с участием представителей пяти стран проходят учения по реагированию на чрезвычайные ситуации - ГСЧС

1 мин читать
Во Львовской области с участием представителей пяти стран проходят учения по реагированию на чрезвычайные ситуации - ГСЧС

Во Львовскую область прибыли представители пяти стран для участия в Международных полевых учениях по реагированию на чрезвычайные ситуации химического, радиационного и биологического происхождения

"На территорию полигона, который расположен вокруг административно-бытового комплекса южного карьера ГП "Экотрансэнерго" (вблизи Яворивского озера), прибыли представители Республики Польша, Литовской Республики, Латвийской Республики и Республики Молдова, а также спасатели и представители спецслужбы Украины", - сообщает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, предусматривается проведение командно-штабных и полевых учений для отработки вопросов взаимодействия служб гражданской защиты в Восточной Европе и механизма гражданской защиты ЕС. Учения продлятся три дня, они является продолжением первой части учений, которые проходили в 2018 году.

В учениях принимают участие международные организации, в частности Международный центр по химической безопасности (Варшава), Организации по запрещению химического оружия, ООН, ОБСЕ и Интерпол.

"За всем процессом учений будут следить приглашенные наблюдатели и представители международных организаций", - говорится в сообщении.

Теги: #гсчс #учения #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:34 25.09.2021
Массового возвращения российских военных в места дислокации после завершения учений "Запад-2021" не зафиксировано - главнокомандующий ВСУ

Массового возвращения российских военных в места дислокации после завершения учений "Запад-2021" не зафиксировано - главнокомандующий ВСУ

11:51 24.09.2021
Жительницу Львовской области приговорили к пожизненному заключению за тройное убийство

Жительницу Львовской области приговорили к пожизненному заключению за тройное убийство

11:15 24.09.2021
Под Киевом на парковке сгорело четыре автомобиля - ГСЧС

Под Киевом на парковке сгорело четыре автомобиля - ГСЧС

12:04 20.09.2021
СБУ в конце сентября проведет антитеррористические учения во Львовской области

СБУ в конце сентября проведет антитеррористические учения во Львовской области

10:59 20.09.2021
В Украине 22 сентября стартуют военные учения "Объединенные усилия–2021"

В Украине 22 сентября стартуют военные учения "Объединенные усилия–2021"

04:29 19.09.2021
Спасатели на Волыни освободили застрявшую копытом в рельсах лошадь на ж/д переезде

Спасатели на Волыни освободили застрявшую копытом в рельсах лошадь на ж/д переезде

10:18 18.09.2021
В Одессе завершились командно-штабные учения "Нерушимая стойкость-2020"

В Одессе завершились командно-штабные учения "Нерушимая стойкость-2020"

13:21 17.09.2021
Президент поздравил украинских спасателей с профессиональным праздником

Президент поздравил украинских спасателей с профессиональным праздником

09:26 17.09.2021
ГСЧС предупреждает украинцев об опасности пожаров, повышении уровня воды в реках и сильных дождях

ГСЧС предупреждает украинцев об опасности пожаров, повышении уровня воды в реках и сильных дождях

17:55 16.09.2021
6 тыс. военнослужащих из 15 стран примут участие в учениях Rapid Trident

6 тыс. военнослужащих из 15 стран примут участие в учениях Rapid Trident

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Николаевской области погибло 4 человека, 7 травмировано - полиция

В Украине за сутки зафиксировано 6 552 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 2 927 человек, 143 умерло

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела вблизи с. Крымское

В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Николаевской области погибло 4 человека, 7 травмировано

Суд смягчил меру пресечения для Антоненко, избрав домашний ночной арест

ПОСЛЕДНЕЕ

Взрыв прогремел в жилом доме в Гетеборге, более 20 человек пострадали

13 членов преступной группировки будут судить за угон автомобилей со штрафплощадок в Украине

В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Николаевской области погибло 4 человека, 7 травмировано - полиция

Прокуратура сообщила о подозрении адвокату, который завладел двумя квартирами в Киеве стоимостью 2, 5 млн грн

Вице-премьер-министр Украины обсудил с послом Чехии сотрудничество в экономической сфере

Со вторника в Украине заработало 20 новых камер автофиксации нарушений ПДД

В Украине за сутки зафиксировано 6 552 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 2 927 человек, 143 умерло

"Дочка" Schlumberger выплатит $1,4 млн за поставки оборудования "Газпром нефть шельф" в обход санкций США

Южная Корея продолжит усилия по стабилизации ситуации на Корейском полуострове и налаживанию отношений с КНДР

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела вблизи с. Крымское

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА