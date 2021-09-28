13 членов преступной группировки будут судить за угон автомобилей со штрафплощадок в Украине

В суд направлено обвинительное заключение в отношении 13 членов преступной организации, похищавших автомобили со штрафплощадок в Киеве и других областях.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, преступники разработали схему и занимались незаконным завладением транспортными средствами со штрафплощадок в Киеве и других областях с привлечением к своей деятельности одного из руководителей местного отдела исполнительной службы.

Автомобили похищали по поддельным документам на выдачу авто. Также в преступную схему был привлечен работник сервисного центра, который узаконивал пользование похищенными автомобилями.

В настоящее время доказан 21 эпизод их преступной деятельности. Пострадавшим причинено более 17 млн грн ущерба. В ходе следствия все похищенные автомобили найдены и изъяты, ущерб возмещен.

Обвиняемым инкриминируется создание и участие в преступной организации, незаконное завладение транспортными средствами, подделка документов, несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги и незаконного хранения наркотических средств без цели сбыта.