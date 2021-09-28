Прокуратура сообщила о подозрении адвокату, который завладел двумя квартирами в Киеве стоимостью 2, 5 млн грн

Прокуратуры города Киева сообщила о подозрении адвокату, который на основании поддельных документов завладел двумя квартирами в столице.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018-2019 годов подозреваемый и неустановленные следствием лица подделали правоустанавливающие документы на две квартиры в г. Киеве, принадлежавших умершим лицам. В дальнейшем на основании этих документов адвокат завладел указанными квартирами", - говорится в сообщении.

При этом одной из квартир адвокат завладел, используя паспортные документы собственного клиента без его ведома, с целью получения прибыли от продажи полученного имущества,

Как сообщается, мошенническими действиями нанесен ущерб наследникам на общую сумму более 2, 5 млн гривен.

С целью сохранения вещественных доказательств в уголовном производстве на указанные квартиры окружной прокуратурой наложен арест.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие участники преступной схемы.