События

09:04 28.09.2021

Прокуратура сообщила о подозрении адвокату, который завладел двумя квартирами в Киеве стоимостью 2, 5 млн грн

1 мин читать
Прокуратура сообщила о подозрении адвокату, который завладел двумя квартирами в Киеве стоимостью 2, 5 млн грн

Прокуратуры города Киева сообщила о подозрении адвокату, который на основании поддельных документов завладел двумя квартирами в столице.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018-2019 годов подозреваемый и неустановленные следствием лица подделали правоустанавливающие документы на две квартиры в г. Киеве, принадлежавших умершим лицам. В дальнейшем на основании этих документов адвокат завладел указанными квартирами", - говорится в сообщении.

При этом одной из квартир адвокат завладел, используя паспортные документы собственного клиента без его ведома, с целью получения прибыли от продажи полученного имущества,

Как сообщается, мошенническими действиями нанесен ущерб наследникам на общую сумму более 2, 5 млн гривен.

С целью сохранения вещественных доказательств в уголовном производстве на указанные квартиры окружной прокуратурой наложен арест.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие участники преступной схемы.

Теги: #киев #адвокат #мошенничество
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:09 28.09.2021
В Киеве ограничат движение транспорта из-за полумарафона, который пройдет 2-3 октября

В Киеве ограничат движение транспорта из-за полумарафона, который пройдет 2-3 октября

18:48 27.09.2021
Земельный участок в нижнем каскаде Совских прудов стоимостью 614 млн грн возвращен киевлянам

Земельный участок в нижнем каскаде Совских прудов стоимостью 614 млн грн возвращен киевлянам

06:54 27.09.2021
Еще в одном столичном ТРЦ открывают центр вакцинации от коронавируса

Еще в одном столичном ТРЦ открывают центр вакцинации от коронавируса

15:02 26.09.2021
В центре Киева проходит митинг в защиту экологии - СМИ

В центре Киева проходит митинг в защиту экологии - СМИ

10:01 26.09.2021
В результате пожара в хостеле Киева погиб человек

В результате пожара в хостеле Киева погиб человек

23:32 25.09.2021
В Киеве произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, четыре человека пострадало

В Киеве произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, четыре человека пострадало

05:01 25.09.2021
В Харькове госрегистратор незаконно зарегистрировала права собственности на недвижимость стоимостью более 2,7 млн. грн

В Харькове госрегистратор незаконно зарегистрировала права собственности на недвижимость стоимостью более 2,7 млн. грн

17:58 24.09.2021
Киевские острова принадлежат громаде, передавать их в частную собственность запрещено - КГГА

Киевские острова принадлежат громаде, передавать их в частную собственность запрещено - КГГА

17:02 24.09.2021
Киев работает над обеспечением покрытия 4G во всем городе

Киев работает над обеспечением покрытия 4G во всем городе

11:59 23.09.2021
Кличко: Правительство должно зафиксировать цену газа для бюджетных учреждений на уровне 11,2 грн за 1 куб.м

Кличко: Правительство должно зафиксировать цену газа для бюджетных учреждений на уровне 11,2 грн за 1 куб.м

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Николаевской области погибло 4 человека, 7 травмировано - полиция

В Украине за сутки зафиксировано 6 552 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 2 927 человек, 143 умерло

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела вблизи с. Крымское

В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Николаевской области погибло 4 человека, 7 травмировано

Суд смягчил меру пресечения для Антоненко, избрав домашний ночной арест

ПОСЛЕДНЕЕ

В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Николаевской области погибло 4 человека, 7 травмировано - полиция

Вице-премьер-министр Украины обсудил с послом Чехии сотрудничество в экономической сфере

Со вторника в Украине заработало 20 новых камер автофиксации нарушений ПДД

В Украине за сутки зафиксировано 6 552 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 2 927 человек, 143 умерло

"Дочка" Schlumberger выплатит $1,4 млн за поставки оборудования "Газпром нефть шельф" в обход санкций США

Южная Корея продолжит усилия по стабилизации ситуации на Корейском полуострове и налаживанию отношений с КНДР

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела вблизи с. Крымское

28 сентября: Какой сегодня праздник

Дипломатические отношения между Украиной и Россией ограничиваются только консульскими нуждами – замглавы МИД

Республиканцы Конгресса США предостерегают от усиления военной координации с Россией

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА