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08:17 28.09.2021

В Украине за сутки зафиксировано 6 552 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 2 927 человек, 143 умерло

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В Украине за сутки зафиксировано 6 552 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 2 927 человек, 143 умерло

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 6 552 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 2 927 человек, 143 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 27 сентября 2021 в Украине зафиксировано 6 552 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 574, медработников - 165). Также за минувшие сутки: госпитализировано – 1 288 человек; летальных случаев - 143; выздоровело – 2 927 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 27 сентября зафиксировано 3 007 новых случаев заболевания СOVID-19, 26 сентября зафиксировано 4 647 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 сентября зафиксировано 8 267 новых случаев заболевания СOVID-19, 24 сентября зафиксировано 9 058 новых случаев заболевания СOVID-19, 23 сентября зафиксировано 7 866 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 сентября зафиксировано 6 754 новых случая заболевания СOVID-19, 21 сентября зафиксировано 5 159 новых случаев заболевания, 20 сентября было 2 265 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 401 956 человек, выздоровело 2 248 071 человек, летальных случаев - 55 866.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и г. Киев (461).

 

Теги: #статистика #коронавирус
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