"Дочка" Schlumberger выплатит $1,4 млн за поставки оборудования "Газпром нефть шельф" в обход санкций США

Американская Cameron International Corporation (Хьюстон, входит в Schlumberger (SPB: SLB)) выплатит $1,4 млн за поставку нефтегазового оборудования для освоения арктического морского проекта "Газпром нефть шельф", говорится в сообщении Минфина США.

"Cameron согласилась оплатить свою потенциальную гражданско-правовую ответственность за очевидные нарушения Директивы 4 Минфина США" относительно санкций в отношении поставок российским компаниям услуг по бурению и оборудования для арктического шельфа", - сообщило ведомство.

В частности, говорится, что между июлем 2015 года и ноябрем 2016 года американские руководители высшего звена Cameron утвердили контракты для своей дочерней компании Cameron Romania S.R.L. для поставок товаров компании "Газпром нефть шельф", которая подпадает под указанные санкции.

"Минфин США решил, что Cameron добровольно не раскрыла очевидные нарушения и что очевидные нарушения представляют собой не вопиющий случай", - говорится в заявлении.