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07:28 28.09.2021

Южная Корея продолжит усилия по стабилизации ситуации на Корейском полуострове и налаживанию отношений с КНДР

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Южная Корея продолжит усилия по стабилизации ситуации на Корейском полуострове и налаживанию отношений с КНДР

Южная Корея продолжит усилия по стабилизации ситуации на Корейском полуострове и продвижению зашедших в тупик межкорейских отношений, несмотря на запуск ракеты КНДР, сообщает "Ренхап" со ссылкой на министерство по делам объединения двух Корей.

"Что касается таких действий, как запуски ракет Севером, которые усиливают военную напряженность, мы будем продолжать работать над мирным и стабильным урегулированием ситуации на Корейском полуострове", - заявил журналистам представитель министерства по делам объединения.

"(...)Позиция правительства также заключается в том, чтобы продолжать работать над продвижением мира и межкорейских отношений на Корейском полуострове посредством диалога и сотрудничества", - добавил чиновник.

Ранее военные Южной Кореи сообщили, что КНДР произвела испытательный пуск ракеты малой дальности в сторону Японского моря. При этом не уточняется, была ли ракета баллистической.

Между тем, японские СМИ со ссылкой на правительство сообщают, что предположительно КНДР запустила баллистическую ракету.

Запуск ракеты произошел через несколько дней после того, как сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон заявила, что Пхеньян может объявить об официальном окончании Корейской войны и готов обсуждать проведение межкорейского саммита, если Южная Корея будет обращаться с КНДР "со справедливостью" и взаимным уважением.

 

Теги: #южкорея #кндр #отношения
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