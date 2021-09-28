События

07:11 28.09.2021

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела вблизи с. Крымское

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Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела вблизи с. Крымское

Один украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела российскими наемниками позиций Объединенных сил вблизи с. Крымское (Луганская обл.) во вторник.

"Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное", - сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В штабе отметили, в направлении с. Крымское вооруженные формирования РФ дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, в направлении г. Попасная противник совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Катериновки враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. У Новолуганского оккупанты 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Неподалеку Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. В районе населенного пункта Причепиловка оккупанты использовали гранатометы различных систем.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

 

Теги: #оос #сводка
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