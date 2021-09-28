Дипломатические отношения между Украиной и Россией ограничиваются только консульскими нуждами – замглава МИД

Дипломатические отношения между Украиной и Россией ограничиваются только консульскими услугами, заявил заместитель министра иностранных дел Украины, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднар в эфире телеканала "Дом".

"Отношения между странами (Россией и Украиной – ИФ) сходят на ноль, и ограничиваются только обеспечением вот этих консульских нужд", - сказал он в интервью.

При этом, Украина не разорвала дипотношения с Россией, потому что ни одна страна не согласилась представлять интересы Киева в Москве, хотя "это решение должно было быть принято еще в 2014 году, когда началась активная фаза боевых действий".

"Но при этом миллионы украинцев находятся в России. Тогда находились на заработках, а сейчас по разным причинам. И по большей части, наше дипломатическое присутствие там концентрируется на консульской работе. То есть консулы обеспечивают наших граждан документами, посещают в тюрьмах, а их там сидит несколько тысяч, и плюс — политические заложники Кремля из Крыма, это представление наших интересов в судах, в других институциях", - сказал он.

Боднар упомянул Грузию, которая разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией после войны 2008 года, ее интересы представляет Швейцария.

"Мы проводили "зондирование" позиций, ни одна из стран, которые представлены в Москве, не согласилась представлять наши интересы, учитывая такое количество работы, которую нужно было бы делать, чтобы обеспечить интересы наших граждан", - подчеркнул дипломат.

Боднар отметил, что сейчас дипломатическое присутствие между странами на низком уровне: нет посла ни Украины в России, ни России в Украине.

Он добавил, что, скорее всего, такое представительство будет только уменьшаться.