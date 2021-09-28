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05:06 28.09.2021

Республиканцы Конгресса США предостерегают от усиления военной координации с Россией

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Республиканцы Конгресса США предостерегают от усиления военной координации с Россией

Ведущие республиканцы в палате представителей и сенате США выразили обеспокоенность планами Пентагона усилить координацию между американскими и российскими военными, сообщает The Hill.

"Мы глубоко обеспокоены, узнав из сообщений прессы, что ваша администрация ведет переговоры с Российской Федерацией о том, чтобы обеспечить доступ к российским военным объектам в странах Центральной Азии и потенциально вступить в ту или иную форму военного сотрудничества по борьбе с терроризмом с русскими", - цитирует издание письмо законодателей министру обороны Ллойду Остину и государственному секретарю Энтони Блинкену.

"Приглашение России к дискуссиям не будет способствовать достижению жизненно важных целей США в борьбе с терроризмом, и это не путь к "стабильным и предсказуемым" отношениям с Россией, которых, как утверждает администрация Байдена, она хочет", - добавили они.

По мнению законодателей, Москва "больше озабочена сбором разведданных о США и наших союзниках", чем помощью в предотвращении террористических угроз или конфликтов.

Республиканцы указали на роль России в оказании помощи "жестокому режиму Асада" в Сирии и на поддержку талибов.

Кроме того, пишут конгрессмены, любой шаг по координации доступа к военным базам или операций с Россией "рискует нарушить юридический запрет на военное сотрудничество между США и Россией", введенный в 2016 году.

Законодатели также потребовали "немедленного брифинга" от Государственного департамента и Министерства обороны о недавней встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым, планах администрации президента Джо Байдена по борьбе с терроризмом в Центральной Азии и любых переговорах или координации с Россией по таким планам.

Под письмом подписались сенаторы Джеймс Риш и Джеймс Инхоф, а также члены палаты представителей Майкл Маккол и Майк Роджерс.

Милли в прошлую среду в Хельсинки встретился с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

По данным издания The Wall Street Journal, Милли обсудил со своим российским коллегой возможность использования российских военных баз в Центральной Азии для реагирования на любые возникающие террористические угрозы в Афганистане. Как уточняет газета, Герасимов не дал Милли конкретного ответа.

Отмечается, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, поднял эту тему по просьбе сотрудников Совета национальной безопасности президента Байдена.

Как сообщало ранее агентство Associated Press, Милли после завершения поездки по странам Европы заявил журналистам, что США нужно подумать о том, чтобы расширять контакты с Россией по военной линии.

"Главный американский военачальник заявил, что США следует поискать способы расширения контактов по военной линии с Россией. В частности, речь могла бы идти о том, чтобы допускать наблюдателей на военные учения друг друга", - передавало агентство.

Американский генерал пояснил, что на данном этапе контакты с РФ по военной линии проходят только на самом высоком уровне: помимо Милли, этим занимаются глава Пентагона, командующий силами НАТО в Европе.

Теги: #сша #конгрессмены #россия #миллионер
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