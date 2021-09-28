События

03:06 28.09.2021

КНДР провела пуск минимум одной ракеты - Сеул

1 мин читать
КНДР провела пуск минимум одной ракеты - Сеул

Северокорейские военные провели пуск минимум одной ракеты в сторону Японского моря, сообщает во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Как заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи (JCS), КНДР выпустила, по меньшей мере, один неопознанный снаряд в Японское море во вторник.

Отмечается, что снаряд был выпущен из внутреннего района на восток около 6:40 утра (00:40 по Киеву).

Разведывательные органы Южной Кореи и США анализируют запуск для получения дополнительной информации.

"Наши военные внимательно следят за соответствующими действиями в координации с США и поддерживают состояние готовности в рамках подготовки к дополнительным запускам", - говорится в пресс-релизе JCS.

При этом южнокорейские военные не уточнили, был ли запущенный КНДР снаряд баллистической ракетой.

Между тем, японские СМИ со ссылкой на правительство сообщают, что предположительно КНДР запустила баллистическую ракету. Также сообщается, что снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Если будет подтверждено, что снаряд является баллистической ракетой, это станет третьим подобным запуском в этом году, а также шестым испытанием оружия.

15 сентября Северная Корея произвела испытательный пуск двух ракет малой дальности в Японском море.

За несколько дней до этого Пхеньян провел испытание крылатой ракеты нового типа.

Теги: #ракета #пуск #кндр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:26 27.09.2021
На орбиту стартовала ракета Atlas 5 со спутником дистанционного зондирования Земли стоимостью $750 млн

На орбиту стартовала ракета Atlas 5 со спутником дистанционного зондирования Земли стоимостью $750 млн

08:22 27.09.2021
Южная Корея и США проведут переговоры по вопросам обороны

Южная Корея и США проведут переговоры по вопросам обороны

14:41 26.09.2021
Британский фрегат провел наблюдение в Восточно-Китайском море за судами, нарушавшими санкции против КНДР

Британский фрегат провел наблюдение в Восточно-Китайском море за судами, нарушавшими санкции против КНДР

07:53 25.09.2021
Лидер КНДР поблагодарил Китай за совместное противостояние враждебным силам

Лидер КНДР поблагодарил Китай за совместное противостояние враждебным силам

07:46 22.09.2021
Госсекретарь США, главы МИД Южной Кореи и Японии обсудят КНДР на встрече в Нью-Йорке

Госсекретарь США, главы МИД Южной Кореи и Японии обсудят КНДР на встрече в Нью-Йорке

08:22 16.09.2021
Дипломаты Южной Кореи и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Дипломаты Южной Кореи и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

03:06 16.09.2021
КНДР подтвердила запуски баллистических ракет с помощью железнодорожной ракетной системы

КНДР подтвердила запуски баллистических ракет с помощью железнодорожной ракетной системы

19:30 15.09.2021
Firefly Aerospace намерена запустить вторую ракету Alpha в декабре

Firefly Aerospace намерена запустить вторую ракету Alpha в декабре

07:59 15.09.2021
Две баллистические ракеты запущены из КНДР в Японское море, подтвердили южнокорейские военные

Две баллистические ракеты запущены из КНДР в Японское море, подтвердили южнокорейские военные

04:02 15.09.2021
Байден предложил Си Цзиньпину встретиться лично, но получил отказ

Байден предложил Си Цзиньпину встретиться лично, но получил отказ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Николаевской области погибло 4 человека, 7 травмировано

Суд смягчил меру пресечения для Антоненко, избрав домашний ночной арест

Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с Газпромом, предостерегла Киев от вмешательства в свои внутренние дела

Министерства и центральные органы власти через полмесяца должны отчитаться о вакцинации сотрудников – совещание у Зеленского

Джонсон рассмотрит вариант привлечь военных для решения проблем с поставками топлива в Британии

ПОСЛЕДНЕЕ

В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Николаевской области погибло 4 человека, 7 травмировано

Саакашвили взял билет до Тбилиси, несмотря на угрозу ареста

Зеленский предложил руководству Facebook рассмотреть возможность открытия офиса компании в Украине

Замена глав парламентских комитетов не будет обсуждаться в Трускавце - Арахамия

Байден в прямом эфире получил третью дозу вакцины против COVID-19

Pfizer тестирует препарат, защищающий от заражения COVID-19

Из огромного количества хакерских атак на серверы ЦИК РФ 50% происходили из США, утверждает Медведев

В Польше собираются продлить режим ЧС из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией

ЕС и Молдова нацелены на усиление сотрудничества в сфере безопасности, обороны - Боррель

Бангкок и еще девять провинций Таиланда откроют для привитых от Covid-19 туристов после 1 ноября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА