КНДР провела пуск минимум одной ракеты - Сеул

Северокорейские военные провели пуск минимум одной ракеты в сторону Японского моря, сообщает во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Как заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи (JCS), КНДР выпустила, по меньшей мере, один неопознанный снаряд в Японское море во вторник.

Отмечается, что снаряд был выпущен из внутреннего района на восток около 6:40 утра (00:40 по Киеву).

Разведывательные органы Южной Кореи и США анализируют запуск для получения дополнительной информации.

"Наши военные внимательно следят за соответствующими действиями в координации с США и поддерживают состояние готовности в рамках подготовки к дополнительным запускам", - говорится в пресс-релизе JCS.

При этом южнокорейские военные не уточнили, был ли запущенный КНДР снаряд баллистической ракетой.

Между тем, японские СМИ со ссылкой на правительство сообщают, что предположительно КНДР запустила баллистическую ракету. Также сообщается, что снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Если будет подтверждено, что снаряд является баллистической ракетой, это станет третьим подобным запуском в этом году, а также шестым испытанием оружия.

15 сентября Северная Корея произвела испытательный пуск двух ракет малой дальности в Японском море.

За несколько дней до этого Пхеньян провел испытание крылатой ракеты нового типа.