События

20:14 27.09.2021

Из огромного количества хакерских атак на серверы ЦИК РФ 50% происходили из США, утверждает Медведев

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Из огромного количества хакерских атак на серверы ЦИК РФ 50% происходили из США, утверждает Медведев

Приблизительно 50% совершенных в ходе выборов в Госдуму на серверы Центризбиркома хакерских атак было из США, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Во время проведения этих трехдневных выборов на серверы Центральной избирательной комиссии было совершено огромное количество атак. По данным министерства цифрового развития приблизительно 50% из этих атак происходило из США. Разве это не повод для того, чтобы начать разборку?", - сказал Медведев в интервью телеканалу RT.

По окончании голосования 19 сентября замглавы ЦИК РФ Николай Булаев сообщил "Интерфаксу", что массовые кибератаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и сайт Центризбиркома России совершались практически в круглосуточном режиме, но системы защиты справились с ними.

Теги: #россия #медведев #выборы #хакеры
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